Trend Micro obtient la certification Google Cloud Ready

octobre 2024 par Marc Jacob

Trend Vision One SPC est désormais certifié du statut ’Google Cloud Ready - Regulated & Sovereignty Solutions’, conçu pour accompagner le nombre croissant d’organisations dans des secteurs hautement réglementés avec des exigences strictes en matière de souveraineté des données. Une certification qui devrait permettre à Trend d’étendre sa portée commerciale vers de nouveaux clients et prospects.

Ces opportunités s’inscrivent dans la continuité de la collaboration initiée entre Trend et Google Cloud, qui comprend :

La protection de Google Workspace : Trend Micro Cloud App Security compte 4 millions de téléchargements sur la marketplace.

La protection mobile via Trend Micro Mobile Security pour Android.

La disponibilité sur Trend Vision One™ sur Google Cloud Marketplace depuis son référencement en 2023.

« Les organisations comme la nôtre ont tendance à travailler avec une équipe petite et agile. En rationalisant notre gestion de la sécurité dans une vue unique et complète, nous pouvons évaluer nos domaines et classer les vulnérabilités par ordre de priorité avec une plus grande efficacité. Cela nous a permis de mieux allouer nos ressources, de répondre à nos besoins de sécurité les plus critiques et, in fine, de protéger notre collectivité et nos concitoyens plus efficacement », commente Luke Mason, senior cybersecurity analyst - City of Columbia, South Carolina.