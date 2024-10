Trend Micro lutte contre les arnaques en ligne.

octobre 2024 par Valentin Jangwa, Global Security Mag

Trend Micro a annoncé le lancement de Trend Micro Check, une application mobile multifonctionnelle spécialement conçue pour aider le grand public à identifier les potentielles arnaques et les menaces croissantes liées à l’IA, telles que les deepfakes. La solution unique de Trend Micro, alimentée par l’IA, permet aux consommateurs de soumettre des contenus tels que des messages, des publicités ou des publications sur les réseaux sociaux au filtre de son application afin de déterminer s’ils sont dignes de confiance ou non.

Près des ¾ des consommateurs ont constaté une recrudescence du volume et des risques d’escroquerie en ligne au cours de l’année écoulée (73 %). C’est le constat d’une récente étude menée par Trend Micro.

Une situation qui inquiète : une majorité d’entre eux (79 %) craignent qu’un membre de leur famille ne devienne victime d’une arnaque en ligne, et fait réagir : 96 % ont affirmé qu’ils prendraient des mesures si cela pouvait les aider, ainsi que leur entourage, à se protéger contre les escrocs[1].

Bien que 71 % des répondants aient déclaré être relativement confiants dans leur capacité à identifier les arnaques en ligne, 62 % confirment être prêts à utiliser une application qui pourrait les aider à vérifier rapidement l’authenticité d’un contenu. Autrement dit si un e-mail, une publication sur les réseaux sociaux, une publicité en ligne, un SMS ou un numéro de téléphone était une escroquerie.

« Avec plus de 1 000 milliards de dollars de pertes pour les consommateurs à cause des arnaques l’année dernière, il est impératif de faire davantage pour les protéger », a déclaré Jorij Abraham, Director of the Global Anti-Scam Alliance. « En tant que notre premier partenaire de notre fondation, Trend Micro s’est clairement engagé à résoudre ce problème en proposant des outils adaptés tels que les capacités alimentées par l’IA de Trend Micro Check, ainsi qu’en soutenant et en participant à l’important travail que nous menons. Nous saluons l’engagement de Trend dans cette cause et leur leadership technique dans l’utilisation de l’IA contre l’utilisation abusive de cette technologie. »

Les escrocs en ligne ont réussi en partie parce que les outils d’IA leur permettent de créer du contenu trompeur qui suscite une réponse émotionnelle chez les consommateurs. Avec un outil comme Trend Micro Check, le grand public peut proactivement bloquer les arnaques avant de les voir, recevoir des alertes en temps réel sur les arnaques avant qu’elles ne puissent causer des dommages, et surtout, vérifier facilement et instantanément s’il est confronté à une arnaque avant d’être dupé.

L’application Trend Micro Check offre un ensemble puissant de fonctionnalités, notamment :

Scam Check : outil alimenté par l’IA fournissant une évaluation en temps réel de la probabilité que le contenu (par exemple, une publicité sur les réseaux sociaux, un SMS ou un e-mail, une URL de site web, etc.) soit une arnaque. L’outil renvoie un résumé facile à comprendre des préoccupations de sécurité potentielles, ainsi que des actions recommandées.

Deepfake Scan : identifie les tentatives d’escroquerie potentielles utilisant le "face-swapping" par IA lors des appels vidéo en direct.

SMS Filter : filtre automatiquement les messages texte de spam et d’escroquerie avant qu’ils n’atteignent la boîte de réception.

Call Block : bloque les appels téléphoniques entrants provenant de télémarketeurs, de messageries-robots, d’escrocs ou de spammeurs.

Web Guard : bloque les sites web à risque et filtre les publicités suspectes.