Trend Micro lance un nouveau Programme Partenaires

mai 2024 par Marc Jacob

Trend Micro Incorporated lance une nouvelle version de son programme partenaires, dont la mise en œuvre sera effective à l’échelle européenne le 1er juillet. Ce dernier a été entièrement repensé pour favoriser le développement de son écosystème de distribution par l’engagement, l’extension de compétences et la création de valeur. Les partenaires disposeront d’une période de six mois, soit jusqu’à la fin 2024, pour se former et s’adapter à ce programme évolutif pour lequel ils bénéficieront d’un accompagnement continu.

Face à la multiplication et à la sophistication des cyberattaques, Trend souhaite offrir à ses partenaires l’agilité et les outils cyber nécessaires pour leur permettre d’avoir la capacité de répondre aux besoins changeants des clients. En mettant à leur disposition sa plateforme unifiée de cybersécurité Trend Vision One, ces derniers peuvent ainsi proposer plus de services à leurs clients et les aider à gérer les risques sur l’ensemble de la surface d’attaque.

Afin d’accompagner la croissance de ses partenaires, et de mieux répondre aux exigences évolutives du marché, Trend entend également renforcer leurs capacités techniques. Dans ce contexte, ce programme partenaires proposera :

• Une base commune pour favoriser la croissance et la rentabilité des partenaires,

• Plus de simplicité à travers plusieurs catégories de partenariat et d’avantages,

• Des informations objectives sur les compétences de chaque partenaire avec une matrice Partner Capability Partner (PCM) pour définir leur réussite,

• Un outil de géolocalisation des partenaires, qui va au-delà de la formation aux produits, et illustre leur degré d’habilitation et de maîtrise des solutions de Trend,

• Des outils et programmes dédiés à la réussite client pour soutenir la croissance des partenaires.

Avec la mise en œuvre du nouveau programme, les partenaires Trend seront en mesure d’augmenter de manière exponentielle leur potentiel de revenus tout en renforçant leurs capacités de services et leurs compétences techniques dans deux principaux domaines que sont les services professionnels (cloud hybride, sécurité réseau et sécurité des endpoints et des emails) et la gestion de la sécurité (MSSP et MSP).

Les principaux avantages du nouveau programme :

• Une reconnaissance plus forte des compétences, de l’expertise et de l’investissement des partenaires envers Trend Micro, au travers de remises frontales automatiques plus importantes, et cumulatives avec d’autres liées aux domaines d’expertises des partenaires.

• Une rentabilité accrue avec des avantages supplémentaires incluant la participation aux transactions et le co-selling, des offres privées concurrentielles, ainsi que des revenus influencés par la vente de services et de conseil pour les partenaires reconnus.

• Des services élargis, avec de nouvelles compétences permettant aux partenaires d’obtenir des certifications techniques et de services dans les domaines de la sécurité du cloud, des services professionnels, des services de sécurité gérés, du SOC, de l’IR, etc.

• Des opportunités de co-selling et de génération de leads grâce à plusieurs outils et ateliers clients, notamment autour de l’évaluation des risques en marque blanche, de la sécurité du cloud pour AWS et Azure, des environnements de démonstration en ligne, des campagnes d’incitation sur les marketplaces. Les partenaires disposent aussi de nombreux outils de vente co-brandés pour faciliter la vente conjointe.

• Un apprentissage hybride et immersif avec Trend Campus à travers trois parcours progressifs en fonction des profils de ressources, ainsi qu’une consultation approfondie individuelle pour faire monter en compétences les partenaires. Ces derniers verront leurs connaissances reconnues au travers de certifications officielles.

• Une expérience numérique intégrée à travers un outil de géolocalisation de partenaires, un portail dédié, une application mobile, un tableau de bord intégrant la base de prospection et une marketplace sur le cloud.

L’évolution du programme partenaire proposé par Trend s’appuie sur les fondations d’une activité channel prospère comprenant plus de 147 000 partenaires identifiés dans le monde, dont plus de la moitié ayant suivi une formation en cybersécurité au cours de l’année écoulée. Trend a observé une augmentation significative du nombre de deal registrations avec une croissance de 42 % en glissement annuel pour les partenaires AWS CPPO et une augmentation de 46 % en glissement annuel pour les partenaires MSP qui vendent de l’XDR.