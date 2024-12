Trend Micro Incorporated se félicite de l’obtention de ses résultats lors du dernier cycle d’évaluations mené par MITRE Engenuity

décembre 2024 par Marc Jacob

Trend Micro Incorporated se félicite de l’obtention de ses résultats lors du dernier cycle d’évaluations mené par MITRE Engenuity (MITRE Engenuity – ATT&CK® Evaluations). Ces derniers reflètent la position d’acteur avant-gardiste de Trend en matière de Threat Intelligence. Les fonctionnalités de sa plateforme de cybersécurité intégrée Trend Vision One ont rapidement détecté les différentes étapes intermédiaires d’une attaque, et ce dans diverses catégories de menaces.

« Les évaluations de cette année reflétaient davantage les scénarios communs – qui arrivent dans le monde réel - que les années précédentes, ce qui représentait à la fois un défi et une opportunité de mettre en valeur l’expertise que nous fournissons au quotidien à nos clients. Les RSSI s’appuient sur ces évaluations pour s’assurer qu’ils disposent à la fois de la meilleure technologie et des meilleurs talents pour travailler 24/24 pour eux. Les résultats sont parlants : Trend Vision One™ ne laisse aucune place au hasard », commente Kevin Simzer - COO chez Trend.

Les ATT&CK® Evaluations de MITRE évaluent la capacité d’une solution à détecter des attaques ciblées tirant parti du comportement d’adversaires connus. Cette approche reflète plus fidèlement les attaques critiques pouvant se produire dans le monde réel. Cette année, les évaluations ont intégré des simulations à plus petite échelle pour un examen plus nuancé et plus ciblé des capacités défensives des solutions de cybersécurité du marché. Trend a obtenu des résultats remarquables dans chacun des scénarii, qui simulaient des attaques de ransomware contre Linux et MacOS, ainsi que des attaques de la République populaire démocratique de Corée ciblant MacOS.

Les performances obtenues par Trend Vision One sont excellentes :

• 100 % de détection des étapes majeures d’une attaque,

• 100 % de couverture sous Linux et MacOS pour toutes les phases d’une attaque,

• 100 % de détection sur les plateformes de serveurs (Windows/Linux) pour toutes les étapes intermédiaires,

• 99 % de couverture pour toutes les étapes intermédiaires.

Trend est reconnu comme un leader du marché notamment en matière de gestion de la surface d’attaque, de sécurité des endpoints, d’XDR, d’analyse et de visibilité du réseau. Avec d’excellents résultats dans toutes les catégories de couverture d’une attaque, Trend Vision One™ a démontré la richesse de son offre et sa proposition de valeur aux équipes de sécurité et SOC.

Pour en savoir plus sur les performances de Trend Vision One dans le cadre des ATT&CK® Evaluations de MITRE, consultez le site :

https://www.trendmicro.com/en_us/business/campaigns/mitre-engenuity-evaluations.html

