Trend Micro Incorporated reçoit la plus haute distinction du classement mondial ‘Canalys Global Cybersecurity Leadership Matrix 2025’

mars 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Trend Micro Incorporated reçoit la plus haute distinction du classement mondial ‘Canalys Global Cybersecurity Leadership Matrix 2025’. Pour la troisième année consécutive, Trend Micro est classé au premier rang des 32 fournisseurs de cybersécurité évalués par Canalys. Une distinction qui reconnaît la qualité de la stratégie Channel déployée par Trend avec le support de ses partenaires auprès du plus vaste portefeuille clients du marché répartis dans 69 pays, soit des centaines de milliers d’entreprises.

Trend a lancé une nouvelle version de son programme partenaires au printemps 2024. Un modèle entièrement repensé offrant un engagement cohérent et adapté à toutes les régions et à tous types de partenaires. Canalys a reconnu aussi bien les capacités d’IA mises à disposition, les compétences des partenaires, la formation immersive, les playbooks personnalisés et les outils de génération de leads proposés au channel de Trend.

Selon l’évaluation de Canalys : « L’expansion de l’écosystème channel sera un objectif clé en 2025, en mettant l’accent sur de nouveaux partenaires axés sur l’IA en collaboration avec NVIDIA ainsi que des partenaires dans les secteurs de la défense, de l’énergie, des soins de santé et des FSI. Les priorités comprendront la croissance de son écosystème de spécialistes des services de sécurité et l’impulsion soutenue des partenaires via les marketplaces cloud. Le lancement d’une campagne d’opportunités prédites par l’IA stimulera les perspectives de ventes incitatives et croisées, tandis que le nouveau Technical Partner Center aidera les partenaires à optimiser l’avant et l’après-vente. »

Pour figurer en tant que ‘Champion’ du classement ‘Canalys Global Cybersecurity Leadership Matrix’, les fournisseurs de solutions de sécurité doivent obtenir des scores de référence élevés parmi plusieurs critères dont la couverture géographique, la part de marché, la vision stratégique, le leadership et les capacités de changement.

Canalys mesure l’opinion des partenaires en s’appuyant sur son outil propriétaire, Vendor Benchmark Analyzer, qui rassemble l’expérience de ces derniers afin de fournir des scores qui permettent une comparaison croisée facile. Les domaines dans lesquels Trend obtient les meilleures évaluations sont le leadership (82 %) et l’impulsion (74 %).