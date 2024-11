Trend Micro Incorporated annonce les lauréats de la dernière édition de son classement : Trend Global Customer Awards 2024

novembre 2024 par Marc Jacob

Trend Micro Incorporated annonce les lauréats de la dernière édition de son classement : Trend Global Customer Awards 2024. Ce programme valorise les clients qui ont fait le choix de l’innovation en matière de cybersécurité pour protéger leurs environnements numériques et renforcer leur résilience opérationnelle.

Les lauréats de cette année sont issus d’un large panel de secteurs d’activités tels que la santé, les télécommunications, l’éducation, l’énergie et les services financiers.

Plusieurs lauréats témoignent :

« Soyez audacieux dans vos décisions ; la cyber résilience n’est pas seulement une case à cocher, c’est une véritable culture », commente Fatima Djoubar, VP of IT security - Accor.

« La sécurité des données est une priorité pour Dole. Une infrastructure informatique robuste est essentielle pour protéger nos actifs numériques et préserver ainsi notre réputation et notre avantage concurrentiel. Nous sommes fiers de notre partenariat avec Trend Micro ainsi que de l’emploi innovant de sa technologie, qui nous permettent de renforcer chaque jour la sécurité de nos collaborateurs et de nos actifs. Grâce à cette collaboration, notre entreprise peut prospérer à l’ère numérique en toute sécurité », déclare Florian Zeeb, Director of Global Information Security - Dole.

« Nous nous sommes engagés à exceller dans notre cybersécurité et à répondre de manière proactive à l’évolution du paysage des menaces. Recevoir cette distinction est pour nous un honneur », commente Richard Harrison, CISO Head of Cyber & Technology Risk - Foodstuffs South Island. « Cette réussite témoigne de la créativité, du dévouement et du travail acharné de toute notre équipe, en collaboration étroite avec celle de Trend.

Ce partenariat solide nous a permis de repousser les limites et de relever de nouveaux défis, qui se sont soldés par des améliorations significatives. Nous sommes ravis que la communauté puisse également en bénéficier. Nous attendons avec impatience les futures innovations. »

« Cette récompense est un accomplissement incroyable pour notre structure », rapporte Stuart Samples, Chief Technology Officer - Northeast Georgia Health System (NGHS). « Ces awards ont été créés pour distinguer les organisations et les entreprises qui ont dépassé les attentes du marché. L’Innovator Award est décerné aux clients de Trend Micro qui relèvent des défis uniques et vont au-delà de l’utilisation standard de la technologie, repoussant les limites de l’innovation pour le bien de tous. Chez NGHS, notre esprit d’innovation nous a permis d’adresser de nouveaux défis et d’améliorer nos processus aussi bien pour notre personnel que nos patients. »

Les principales récompenses et les lauréats sont les suivants :

Visionary Award : est attribué aux organisations qui transforment la sécurité avec des approches de pointe. Lauréat : NEC Software Solutions.

Customer Innovator Award : correspond aux entreprises qui intègrent la sécurité dans de nouvelles stratégies numériques, s’affirmant ainsi comme leaders de leur secteur. Lauréats : Northeast Georgia Health System, Accor, Foodstuffs South Island.

Excellence Award : récompense les organisations ayant une stratégie de cybersécurité et une exécution exemplaires leur permettant d’atteindre une véritable excellence opérationnelle. Lauréats : Xsolis, Aéroport de Copenhague, Kotak Mahindra Bank.

Cybersecurity Leader Award : correspond aux entreprises qui établissent de nouvelles normes de leadership en matière de cybersécurité. Lauréat : Kobe Steel.

Ambassador Award désigne les organisations, de tous les secteurs, devenues des références en termes de bonnes pratiques de sécurité. Lauréats : Savannah College of Art and Design, Dole, Université technologique de Nanyang.