Trend Micro Incorporated améliore Trend Vision One™ for Managed Service Providers

novembre 2024 par Marc Jacob

En combinant les modules d’ASRM et d’XDR, la plateforme accélère les capacités de détection des menaces et permet une gestion beaucoup plus rapide des risques. Les partenaires MSP ont ainsi l’opportunité de démontrer leur efficacité opérationnelle, de proposer à leurs clients une approche plus proactive de la sécurité, d’élargir leur offre de services et d’être force de proposition auprès de nouveaux clients.

Grâce à Trend Vision One™ for Managed Service Providers proposé par leurs partenaires, les PME peuvent elles aussi bénéficier d’une évaluation complète, précise et continue des risques sur l’ensemble de leur surface d’attaque. Trend permet ainsi aux partenaires d’offrir à leurs clients une visibilité complète, des évaluations régulières, et une hiérarchie des risques en temps réel. Tout cela leur permet de prendre des mesures adaptées pour gérer les risques.

« Trend Vision One™ for Managed Service Providers présente une suite complète de capacités adaptées aux entreprises et intégrées, de manière transparente, au sein d’une plateforme. Elle fournit aux MSP les outils nécessaires pour offrir une gestion continue et précise des risques cyber à des organisations de toutes tailles », commente Frank Dickson, Group Vice President, Security & Trust – IDC.

Les MSP qui ont choisi Trend Vision One™ peuvent proposer à leurs clients une gestion des risques via une plateforme multi-tenants, tirant parti de vastes capacités de sécurité combinées à de puissants modules intégrés tels que l’XDR et la gestion des risques de la surface d’attaque (ASRM). La plateforme offre une sécurité optimisée des endpoints, des emails, des réseaux, du cloud et de la gestion des identités.