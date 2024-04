Trend Micro dévoile de nouvelles capacités pour maîtriser l’ensemble de la chaine d’attaque et anticiper les incidents

avril 2024 par Patrick LEBRETON

Trend Vision One Attack Surface Risk Management™ consolide plus de 10 fonctionnalités de supervision et de contrôle de la cybersécurité au sein d’une même interface.

Trend Micro Incorporated annonce la disponibilité de fonctionnalités de gestion des risques basées par l’IA au sein sa plateforme de cybersécurité phare. Trend Vision One™ intègre de manière transparente plus de 10 services de sécurité uniques, permettant aux équipes dédiées à la protection des instances on-premise et cloud de gérer les risques de manière proactive.

Le résultat : une gestion simplifiée de l’ensemble du cycle de vie de la chaine d’attaque, qui inclut la découverte, l’évaluation des risques, la priorisation et la résolution pour permettre aux utilisateurs d’aller bien au-delà de ce qu’il leur était possible de faire avec les outils de gestion de la surface d’attaque traditionnels.

Les conseils d’administration considèrent de plus en plus le risque cyber comme faisant partie d’une stratégie globale de gestion des risques, car les réglementations récentes se concentrent sur la posture en cybersécurité et le profil de risque des organisations. Trend permet aux RSSI de remonter les risques de manière anticipée et plus efficace à leur Direction, et aux équipes informatiques surchargées de rationaliser les flux de travail et de centraliser la priorisation et la remédiation avec un degré de visibilité unique.

Les nouvelles capacités de gestion des risques cyber offertes via Trend Vision One™ Attack Surface Risk Management (ASRM) fourniront aux équipes SOC une évaluation complète, précise et continue des risques sur l’ensemble de la surface d’attaque de l’entreprise (on-premise, cloud, endpoint, etc.). Cela représente une avancée majeure par rapport aux visions fragmentées des risques et aux évaluations fixes courantes du marché.

La gestion proactive des risques est devenue un projet essentiel pour les dirigeants, les conseils d’administration et les agences fédérales face au volume et à l’impact des vols de données en augmentation. Un phénomène qui s’amplifie alors que les acteurs de la menace se tournent vers l’IA pour soutenir l’efficacité de leurs actes malveillants et intensifier l’ampleur des attaques. Aux Etats-Unis, un nombre record de vols de données a été publiquement signalé, touchant plus de 353 millions de victimes sur l’année 2023.