TP-Link lance VIGI

mai 2024 par Marc Jacob

Conçu pour assurer une protection 24 heures sur 24 de l’entreprise. Avec des catégories de produits complètes, des fonctionnalités d’IA et d’image exceptionnelles, une qualité garantie et une installation facile, TP-Link garantit une excellente sécurité et flexibilité pour une entreprise.

Le plus des caméras de TP-Link : elles sont alimentées par l’IA qui analysent activement les séquences en direct pour identifier les événements anormaux et envoient des notifications instantanées aux utilisateurs. Une caméra alimentée par l’IA intègre une surveillance intelligente, des alarmes précises, une recherche rapide de cibles. Ces caméras, alimentées par l’IA, capturent avec précision les mouvements, les personnes ou les objets détectés sur l’écran.

VIGI, une gamme complète de vidéosurveillance professionnelle

Au travers de sa toute nouvelle gamme VIGI, TP-Link présente une famille de produits et d’applications de vidéosurveillance pour les professionnels. Destinée aux besoins des petites et moyennes entreprises, VIGI propose une surveillance de qualité professionnelle à un prix abordable. Les produits VIGI s’appuient sur la forte capacité de R&D et de production de TP-Link pour offrir une solution de sécurité complète. La gamme VIGI est composée de NVR, de caméras intérieures et extérieures, et d’un ensemble complet d’outils logiciels intégrés dans un système de gestion vidéo (VMS), ainsi qu’un logiciel de sécurité.

VIGI VMS rationalise la gestion des appareils par lots via une interface unique, intégrant une surveillance vidéo en temps réel, un centre d’alarme et des fonctionnalités avancées pour une sécurité robuste et sans effort.

En définissant les règles de détection à l’avance, les caméras VIGI peuvent capturer avec précision divers événements anormaux. Cela permet de réduire considérablement les fausses alarmes et couvre les besoins de surveillance spécifiés dans différents scénarios. Les caméras VIGI AI filtrent en effet les fausses alarmes provoquées par des sujets non ciblés, tels que les animaux, les feuilles qui tombent, les changements de lumière et d’autres objets en mouvement. De cette façon, il est possible de concentrer les équipes de sécurité sur les menaces réelles déclenchées par des humains ou véhicules et d’agir le plus tôt possible. Il est par ailleurs possible de personnaliser de manière flexible les règles d’alarme pour répondre à ses besoins de surveillance et de recevoir des notifications d’événements personnalisées.