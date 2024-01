Toshiba obtient la certification AFNOR logiciel (NF203), sur son composant coffre-fort numérique

janvier 2024 par Marc Jacob

Toshiba a reçu, fin 2023, pour sa marque de dématérialisation SYSNEA, la certification NF Logiciel Composant coffre-fort numérique délivrée par AFNOR certification. Cette certification atteste de la conformité du coffre-fort électronique de SYSNEA Portal (plateforme logicielle de gestion documentaire Toshiba) avec les exigences de la norme AFNOR NF Z42-020. « La certification NF Logiciel garantit à vos utilisateurs la conception, le bon fonctionnement, l’installation, la facilité d’utilisation, la conformité et la fiabilité dans le temps du logiciel que vous leur fournissez1 » déclare Laurence Nentas, Directrice Marketing et Communication chez Toshiba Tec en France.

Une conformité reconnue du Coffre-fort électronique (ou numérique) SYSNEA

Un coffre-fort numérique, en tant qu’outil en ligne hautement sécurisé, permet à l’utilisateur de déposer ou de récupérer des documents tout en assurant leur protection. L’accès sécurisé est personnalisé, réservé uniquement aux personnes munies des codes d’accès, afin d’empêcher toute consultation, modification ou suppression non autorisée. Ainsi, la sécurité et la confidentialité des documents stockés sont rigoureusement préservées.

La marque SYSNEA de Toshiba a pour objectif de rendre simple l’application de l’article 1366 du Code Civil (modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016) qui précise que « l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité ».

Ainsi, la solution est conforme aux exigences spécifiques concernant les Composants Coffre-Fort Numérique (CCFN), à la NFZ42-020 et aux normes ISO 9001, ISO 25051, preuve de réponse à de nombreux critères d’exigences et gage de qualité et de confiance.

Le module SYSNEA coffre-fort numérique permet de garantir aux utilisateurs du service la pérennité, la sécurité, la confidentialité, la disponibilité et l’intégrité des documents à vocation probatoire qui y sont déposés.

En plus des recommandations de la norme NF Z42-020, le coffre-fort SYSNEA intègre des éléments supplémentaires qui renforcent la sécurité des données stockées grâce à :

• Le chiffrement, basé sur l’algorithme AES 256, appliqué à l’ensemble des documents contenus dans le coffre-fort, assurant ainsi la confidentialité de ces informations.

• Une authentification forte à double facteur : cette validation en deux étapes contribue à protéger le compte utilisateur contre les accès non autorisés en cas de compromission du mot de passe. En plus du mot de passe, l’utilisateur doit fournir un code reçu par SMS sur son téléphone mobile, généré par un serveur d’authentification.