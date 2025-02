Toshiba Canvio Flex est lancé

février 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Toshiba Electronics Europe GmbH propose de surprendre votre partenaire avec un cadeau pratique et élégant : le Canvio Flex, un disque dur multi-appareils pour stocker et partager des souvenirs spéciaux.

Coïncidant avec le lancement de 2025, ce disque dur externe portable de 2,5 pouces dispose d’un nouveau design et se présente dans une finition argentée simple et élégante, ce qui en fait un cadeau fonctionnel et beau.

La flexibilité et la compatibilité sont les caractéristiques distinctives du Canvio Flex. Avec le Canvio Flex, même si vous et votre partenaire utilisez différents appareils (smartphones Android ou iOS, Mac, PC ou différentes tablettes), vous pouvez utiliser un seul disque dur pour enregistrer et partager vos moments privilégiés. Le disque peut se connecter directement à ces différents appareils via le câble USB Type-C® ou Type-A inclus sans reformatage.

Cela fait également du Canvio Flex un compagnon à long terme car même si vous changez d’appareil, il continuera à se connecter à n’importe lequel d’entre eux. La connectivité directe à votre smartphone et la possibilité d’effectuer des sauvegardes rendent le Canvio Flex très pratique. En effet, de nos jours, de nombreuses photos et vidéos sont prises avec votre téléphone mobile, comme le montre cette vídeo.

Au lieu d’étendre la capacité de votre service de stockage cloud, vous pouvez emporter le Canvio Flex avec vous pour des sauvegardes rapides et faciles directement depuis votre smartphone, ordinateur de bureau, ordinateur portable ou tablette, où que vous soyez et sans connexion Internet. Ceci afin que vous conserviez toujours tous vos souvenirs importants – qu’il s’agisse de fichiers texte, de musique, de photos ou de vidéos – en toute sécurité pour un partage rapide et facile. Avec sa technologie plug-and-play et son interface USB3.2 Gen 1, le Canvio Flex offre des vitesses de transfert de données rapides allant jusqu’à 5 Gbit/s.

Le disque dur portable Toshiba Canvio Flex est disponible en capacités de 1 To [4], 2 To et 4 To et à un prix public conseillé (PPC) de 80,49 € (1 To), 103,99 € (2 To) et 152,99 € (4 To).