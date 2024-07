Tixeo, 20 ans d’innovations au service de la collaboration numérique sécurisée

juillet 2024 par Tixeo

Fondée en 2004 par Renaud Ghia et Sébastien Jeanjean, TIXEO a su anticiper les besoins croissants en matière de collaboration numérique sécurisée et se développer au fil des ans pour répondre aux défis de la digitalisation et de la cybersécurité. Retour sur deux décennies d’innovation.

Un parcours d’innovation et de sécurité

Depuis ses débuts, TIXEO a su évoluer face aux défis de la digitalisation et de la cybersécurité. En quelques années, l’éditeur français a réussi à proposer la première solution de visioconférence souveraine recommandée par l’État français. Aujourd’hui, TIXEO est leader en vidéo-collaboration sécurisée, notamment grâce à son chiffrement de bout en bout et sa technologie SVC on Demand.

Unique acteur français proposant une technologie de visioconférence certifiée (CSPN) et qualifiée par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI), TIXEO est un partenaire de confiance pour de nombreuses organisations stratégiques. Près de 90% des grandes entreprises françaises de défense utilisent ses services, tout comme 20% des entreprises du CAC 40.

Pour Renaud Ghia, Président de TIXEO : « Ce succès est le résultat d’une démarche rigoureuse et constante de la part de TIXEO. Son visa de sécurité, renouvelé à trois reprises en sept ans, est plus qu’un simple certificat technique : il symbolise un engagement durable envers l’excellence et la sécurité. Chaque renouvellement a été l’occasion pour l’entreprise de réaffirmer ses standards élevés et de démontrer son adaptabilité face aux évolutions rapides des menaces cybernétiques. »

Une expansion européenne et un leadership renforcé

TIXEO est aujourd’hui un acteur clé en France et un leader sur le marché européen de la cybersécurité. Pour garantir une véritable proximité avec ses clients, l’entreprise a ouvert des filiales, en Espagne et en Allemagne, et a noué des partenariats stratégiques en Autriche, Hongrie, Suisse et au Benelux. Cette expansion européenne est soutenue par des nominations clés, comme celle, en avril dernier, de Gabriel Guevara en tant que Country Manager pour l’Espagne et la zone LATAM.

Des solutions innovantes pour le télétravail

Face à la crise sanitaire de 2019, TIXEO a rapidement adapté son offre pour répondre aux besoins croissants des entreprises en matière de collaboration virtuelle sécurisée. La création de l’open-space virtuel sécurisé a permis de recréer l’expérience d’un espace de travail physique, facilitant les interactions et la collaboration à distance.

Nouvelle identité visuelle

Pour marquer ses 20 ans, TIXEO dévoile une nouvelle identité visuelle. Un nouveau logo qui reflète l’engagement de l’entreprise envers l’innovation et la sécurité, tout en honorant son héritage. Cette évolution visuelle renforce la position de TIXEO sur les marchés français et européen et réaffirme sa promesse envers ses clients et partenaires.