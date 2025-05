Tintri VMstore T7080 zählt zu den TOP 5 cybersicheren NAS-Lösungen im DCIG 2025–26 Report

Mai 2025 von LA REDACTION DE GS MAG

Der Bericht der Data Center Intelligence Group (DCIG) würdigt die besten Network-Attached-Storage (NAS)-Systeme, die Enterprise-Class mit Skalierbarkeit und vereinfachten Betriebsmethoden für Umgebungen mit mehr als 10PB an Daten kombinieren. Tintri und DCIG werden außerdem ein gemeinsames Webinar am 6. Juni 2025 veranstalten, um den Bericht sowie die wichtigsten Unterscheidungsmerkmale zu besprechen, die Tintri auf dem Markt auszeichnen.

DCIG bewertete unabhängig 24 NAS-Systeme führender Anbieter anhand von insgesamt sechs Kriterien: Bereitstellung, Leistungsarchitektur, Effizienz, Cyber-Resilienz, Produktmanagement sowie Support. Tintri VMstore T7080 hob sich durch seine KI-gestützte, VM-bezogene Intelligenz, Automatisierungsfunktionen sowie integrierte Datensicherheitsfunktionen hervor.

„Tintri VMstore T7080 bringt eine einzigartige Kombination aus VM-Level-Intelligenz, integrierter Automatisierung und Cyberschutz, die ihn von herkömmlichen NAS-Systemen abheben“, so Jerome Wendt, Principal Analyst bei DCIG. „Seine Fähigkeit, den Betrieb zu vereinfachen und gleichzeitig tiefgehende Analysen und Cyber-Resilienz bereitzustellen, macht ihn zu einem herausragenden System in unserer 2025-26 Bewertung.“

Tintri VMstore T7080 wurde speziell für unternehmensweite, leistungsintensive, virtualisierte und containerisierte Umgebungen entwickelt. Im Gegensatz zu herkömmlichen NAS-Systemen, die umfangreiche manuelle Anpassungen und Expertenwissen erfordern, arbeitet T7080 mit autonomer Intelligenz, die Workloads auf VM-Ebene versteht und verwaltet. Dies reduziert den administrativen Aufwand, verbessert die Vorhersagbarkeit der Anwendungsleistung und stärkt die Sicherheitslage.

Diese DCIG-Auszeichnung ist die jüngste in einer Reihe herausragender Auszeichnungen für Tintri, darunter der Data Breakthrough Award 2025 für das Gesamtdaten-Storage-Unternehmen des Jahres. Dieser Preis untermauert eindrucksvoll Tintris Ruf, eine next-generation Dateninfrastruktur zu liefern, die Workload-Management radikal vereinfacht und autonome Operationen bietet.

Die KI-gestützte Datenmanagementplattform des VMstore überwacht ohne Unterbrechung und passt sich in Echtzeit an sich ändernden Workload-Anforderungen an. Sie bietet integrierten Ransomware-Schutz, unmittelbare Wiederherstellungsfunktionen sowie automatisierte Quality-of-Service (QoS)-Kontrollen. Das Ergebnis ist eine sichere und selbstoptimierende Infrastruktur, die schnelle Innovationen und unterbrechungsfreie Betriebsabläufe unterstützt.

DCIG konzentrierte sich in seinem 2025-26-Bericht auf Cybersicherheit und Resilienz in modernen NAS-Systemen. Angesichts der steigenden Bedrohungen und der schnellen Skalierung von Umgebungen bietet der Bericht IT-Entscheidungsträgern einen vertrauenswürdigen, unabhängigen Leitfaden, um die fähigsten und sichersten Speicherplattformen auf dem Markt zu identifizieren.

Tintri wird gemeinsam mit DCIG ein Live-Webinar veranstalten: “Headliners in Cybersecurity: Why Tintri Took Center Stage in DCIG’s TOP 5 NAS Solutions Report,” am Donnerstag, den 6. Juni um 19:00 Uhr. Webinar-Teilnehmer können mit dabeisein, wenn DCIG Principal Analyst Jerome Wendt und Tintri CTO Brock Mowry die Ergebnisse des Reports erläutern und im Detail erklären, weshalb VMstore T7080 ausgewählt wurde. Sie erfahren auch, wie Tintris Funktionen zum Cyberschutz, Automatisierung und VM-Level-Intelligenz die Leistung und Verwaltung von Midrange-NAS-Systemen neu definieren.