Thomas Kerjean, CEO de Mailinblack Commente l’attaque du 10 mars sur l’Etat français

mars 2024 par Thomas Kerjean, PDG de Mailinblack

À quelques mois de l’ouverture des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris et dans un contexte de tensions géopolitiques qui s’intensifient, Matignon a annoncé hier que plusieurs services de l’État sont la cible, depuis dimanche 10 mars, d’attaques informatiques d’une "intensité inédite".

Pour décrypter la situation, l’éclairage de Thomas Kerjean, CEO de Mailinblack, éditeur de solutions de cybersécuritépasse : "Alors que les organisateurs des Jeux Olympiques de Paris 2024 anticipent un volume d’attaques sept fois plus important qu’en 2023, il est urgent de sensibiliser les collaborateurs des collectivités mais aussi ceux des PME et des établissements de santé ainsi que l’ensemble de nos concitoyens aux meilleures façons de s’en prémunir. Ce n’est qu’ensemble que nous pourrons limiter les risques, réduire notre vulnérabilité, et faire face à ces cybermenaces inédites en termes d’intensité."