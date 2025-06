TheGreenBow renforce son ancrage français avec l’arrivée d’Athena Family comme nouvel actionnaire unique

juin 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Depuis sa création en 1998 par Roger Simon et Jérôme Chappe, TheGreenBow n’a cessé de défendre les valeurs de souveraineté, de confidentialité et de sécurité au plus haut niveau. Grâce à cet engagement constant, TheGreenBow demeure le premier et seul fournisseur européen de logiciels VPN à avoir obtenu la certification Critères Communs EAL3+ ainsi que l’agrément Diffusion Restreinte OTAN et UE pour son Client VPN Windows.

Cette nouvelle étape consolide plus que jamais l’identité française de l’entreprise et sa mission de protection des communications distantes en toutes circonstances. Athena Family apporte son expertise opérationnelle, acquise au cours de plus de 17 années d’accompagnement et de soutien de sociétés innovantes. Cette collaboration stratégique va permettre à TheGreenBow de renforcer significativement sa capacité d’innovation et d’accélérer sa stratégie de développement articulées autour de ses trois axes prioritaires :

1. L’intégration des algorithmes de cryptographie post-quantique : anticiper les défis de

sécurité de demain avec l’intégration de la cryptographie résistante aux attaques

quantiques pour maintenir son avance technologique.

2. La construction d’une offre intégrée de sécurisation des connexions : développer des

solutions encore plus performantes et adaptées aux exigences des utilisateurs, tout en

respectant les impératifs de conformité réglementaires.

3. L’obtention de nouveaux visas de sécurité : poursuivre les démarches de certifications

au niveau national et européen pour garantir le plus haut niveau de sécurité des systèmes

d’information sensibles.