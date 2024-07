thecamp : Le nouveau phare de l’intelligence artificielle en Euroméditerranée

thecamp : Le nouveau phare de l’intelligence artificielle en Euroméditerranée

juillet 2024 par Marc Jacob

À l’aube des Rencontres Économiques d’Aix-en-Provence, thecamp annonce son nouveau positionnement en tant que campus de référence en intelligence artificielle (IA) pour la zone euroméditerranéenne. Deux ans après sa reprise par le serial entrepreneur Kevin Polizzi, ce positionnement stratégique confirme l’ambition de thecamp de devenir un acteur clé dans la transformation des cadres et dirigeants face aux grandes tendances des transformations environnementale, digitale et managériale.

Depuis sa création, thecamp a toujours été à l’avant-garde de l’innovation. Aujourd’hui, en se positionnant comme campus de référence en IA pour la zone euroméditerranéenne, thecamp renforce son rôle de leader dans la formation des décideurs et des leaders d’opinion, les préparant à naviguer dans un monde en constantes mutations technologique et environnementale.

Un programme de formation visionnaire

Pour répondre aux besoins évolutifs des entreprises et des organisations, thecamp propose désormais un programme de formation spécialisé, destiné aux cadres et dirigeants. Ce programme novateur se concentre sur les grandes tendances de l’IA, avec un accent particulier sur :

Transformation Environnementale : Analyser et intégrer les enjeux environnementaux dans les stratégies d’entreprise grâce à l’IA, afin de favoriser des pratiques durables et responsables.

Transformation Digitale : Exploiter les technologies émergentes, dont l’IA, pour optimiser l’efficacité opérationnelle, l’innovation et la compétitivité.

Transformation Managériale : Développer des compétences de leadership adaptatif, nécessaire pour gérer les dynamiques du travail moderne et encourager l’agilité et la résilience organisationnelle.

Un soutien d’experts internationaux

Le repositionnement stratégique de thecamp est soutenu par un conseil consultatif composé d’experts internationaux en IA, en développement durable et en gestion des transformations. Leur expertise garantit que les programmes de formation de thecamp sont à la pointe des avancées technologiques et des meilleures pratiques managériales.

Situé à Aix-en-Provence, thecamp est un campus innovant dédié à la formation et à l’accompagnement des entreprises et collectivités dans leurs transformations. Depuis sa création, thecamp s’est distingué par son approche interdisciplinaire et son engagement envers l’innovation et le développement durable.