The Ocean Race assure la cyberprotection et la protection des données dans les zones les plus reculées de la planète avec Aconis Cyber Protect

novembre 2024 par Marc Jacob

The Ocean Race, c’est le test ultime pour une équipe et une aventure humaine sans équivalent. Depuis plus de 50 ans, cette course autour du monde est devenue un mythe pour les plus grands navigateurs et a vu naître les plus belles légendes de la voile. The Ocean Race s’est engagée de longue date en faveur de la durabilité et cette organisation espagnole inspire et obtient des résultats tangibles pour restaurer la santé des océans avec le soutien et la collaboration de ses principaux partenaires.

Défis

The Ocean Race est une course de voiliers en haute mer avec des escales dans le monde entier. Plus de 150 membres de l’équipe se déplacent à l’international pour surveiller, suivre et établir des rapports sur ces événements. L’équipe média de The Ocean Race et ses partenaires médias produisent des contenus vidéo de grande qualité pour couvrir l’événement, souvent en temps réel. De plus, les données sont de nature très variée et l’équipe doit les ingérer, les transférer et les stocker dans différents formats, notamment des données de télémétrie, des photos et des vidéos.

Ces données sont essentielles pour les responsables du traitement, qui surveillent en permanence la situation des bateaux et garantissent la sécurité des participants en cas d’urgence nécessitant une assistance coordonnée.

Ces événements génèrent non seulement des volumes de données importants, mais ils nécessitent aussi une connexion et une coordination permanentes avec le siège de l’entreprise, à Alicante, en Espagne. Principal problème : l’équipe devait souvent se connecter à des réseaux non sécurisés dans le monde entier depuis des emplacements éloignés et utilisait des connexions par satellite avec une bande passante limitée. Par exemple, lors de l’édition 2022-2023, l’équipe a envoyé 514 Go de données depuis de nombreuses zones océaniques uniquement connectées au centre de contrôle de la course par des liaisons satellite (relativement) lentes. The Ocean Race dispose également de 271 To de données Google Drive.

DIFFICULTÉS PRINCIPALES

• Partout dans le monde, les connexions réseau non sécurisées sont une menace pour la sécurité

• Les membres de l’équipe devaient produire rapidement du contenu vidéo à partir de sites distants

• Des volumes importants de données étaient en permanence collectés, transférés et stockés

BESOINS PRINCIPAUX

• Fonctions de sauvegarde, d’antivirus et de détection des malwares

• Protection de 514 Go de données

hétérogènes envoyées par satellite

• Sauvegarde de 200 To de données Google Drive

RESSOURCES PROTÉGÉES

• 271 To de données dans Acronis Cloud

Storage

• Plus de 150 terminaux

PRINCIPAUX AVANTAGES

• Tranquillité d’esprit garantie par la cyber sécurité et la protection des données

• Connexions sécurisées avec des équipes situées dans des zones isolées du monde

• Efficacité informatique accrue

• Restauration rapide et facile

The Ocean Race a constaté que les connexions à des réseaux non sécurisés augmentaient les risques de cyberattaques. L’équipe a également constaté que Google Drive ne propose pas de fonctionnalités de sauvegarde suffisamment adaptées. Il fallait donc trouver une solution de cybersécurité et de protection des données capable de défendre les données Google Drive. L’équipe avait besoin d’une solution plus efficace, le gain de temps étant essentiel pour cet événement.

Solution

The Ocean Race a évalué plusieurs produits de cybersécurité et de protection des données actuellement disponibles sur le marché. Après avoir soigneusement examiné toutes les solutions, l’organisation a décidé qu’Acronis Cyber Protect était la

solution idéale. Acronis Cyber Protect couvre tous les domaines de sécurité attendus par The Ocean Race (sauvegarde, antivirus, détection des malwares, protection continue des données, et bien plus encore). Acronis Cyber Protect intègre la cybersécurité et la protection des données dans une solution unique, facile à utiliser, qui protège de manière exhaustive

les environnements informatiques les plus divers, y compris Google Workspace, ce qui permet à The

Ocean Race de sauvegarder et de protéger 271 To de données dans Google Drive.

Avec Acronis Cyber Protect, The Ocean Race peut être certain de la sécurité de son environnement informatique et de ses données. La solution intégrée garantit à The Ocean Race l’accès sécurisé à ses données critiques et leur restauration, même dans les zones les plus reculées de l’océan.

La solution Acronis est facile à configurer, ce qui a permis à The Ocean Race de la déployer rapidement sur l’ensemble des ordinateurs, avec en outre la capacité de restaurer ceux- ci en ligne et localement, ce qui garantit que le personnel et les participants aux régates ne perdent pas de temps.

Résultat ?

Sebastian de Prado Garcia, responsable informatique chez The Ocean Race, a partagé une anecdote où Acronis Cyber Protect a sauvé la course : « Nous avons eu un cas où une machine de validation des connexions est tombée en panne pendant la course, et il nous a fallu moins d’une heure pour être de nouveau pleinement opérationnels. Il nous faut des solutions que l’on estime fiables à 100 % et dont on est convaincu des performances. »

De nombreuses solutions majeures de cybersécurité et de protection des données ne sont pas suffisamment efficaces et ne fournissent pas le niveau de support technique dont The Ocean Race a besoin. Selon Sebastian de Prado Garcia, la protection très efficace et le support technique pratique que fournit Acronis aide grandement le service informatique de The Ocean Race à optimiser son efficacité. L’intuitivité de la console Acronis Cyber Protect leur permet de restaurer des données en quelques clics et d’éliminer des heures de temps de restauration.

Acronis Cyber Protect offre à The Ocean Race une tranquillité d’esprit grâce à des couches de sécurité supplémentaires et garantit la sécurité des connexions en haute mer. L’infrastructure informatique et les données critiques dont dépendent les collaborateurs de The Ocean Race et de nombreuses vies, sont protégées de manière fiable, sans entraver l’efficacité opérationnelle.