THE NEOSHIELDS et Olympe.Legal s’associent pour mettre l’IA au service de la protection des données

février 2024 par Marc Jacob

THE NEOSHIELDS, acteur français pionnier dans le domaine de la protection des données personnelles et d’accompagnement des entreprises dans leur démarche de mise en conformité RGPD, a choisi d’enrichir sa plateforme PRIVASHIELD en y intégrant l’agent intelligent Olympe.Legal, conçu spécifiquement pour répondre aux besoins de sécurité juridique des Délégués à la protection des données (DPO).

Répondre aux exigences de fiabilité et de vérifiabilité des DPO

Grâce à cet accord inédit, la plateforme PRIVASHIELD de gouvernance de la conformité RGPD intègre désormais les services augmentés par le modèle DPO-GPT d’Olympe.Legal. Il associe les 25 années d’expertise de THE NEOSHIELDS aux outils de pointe d’Olympe.Legal, conçus spécifiquement pour répondre aux exigences de fiabilité et de vérifiabilité des DPO.

Plus d’un million d’heures de lecture de sources réglementaires et juridiques

L’assistant intelligent d’Olympe.Legal cumule plus d’un million d’heures de lecture de jurisprudence (CNIL, CEPD, CJUE,…), lignes directrices, codes de conduite, recommandations ANSSI, lois, directives, règlements, et autres sources juridiques sélectionnées pour leur autorité et leur pertinence. Son intégration donne accès aux utilisateurs de PRIVASHIELD à un espace conversationnel unifié leur permettant de réaliser de nombreuses tâches liées à leur fonction :

• Etablir un plan d’action

• Générer des fiches de traitement spécifiques

• Vérifier toute l’étendue des règles applicables à un projet

• Générer des mentions d’information sur les droits

• Analyser les risques liés à un traitement

• Comparer un document contractuel à une matrice de points de contrôle

• Expliquer la portée d’un texte juridique

• Trouver des jurisprudences

Un bond technologique

Les capacités des délégués à la protection des données personnelles (DPO) sont souvent dégradées par des budgets restreints, des équipes incomplètes et un temps de concentration et de recherche limité. L’intégration des outils d’Olympe.Legal dans PRIVASHIELD met à leur disposition la puissance de l’IA pour leur permettre d’accomplir plus sereinement leurs missions de référent pour la conduite de la conformité au RGPD.

Dès à présent, plus de 1000 DPO internes et externes peuvent bénéficier de ce bond technologique pour piloter la conformité des grands groupes, ETI, PME, associations et institutions publiques. Il leur suffit de se connecter sur leur plateforme habituelle et d’ouvrir les outils Olympe.Legal depuis l’interface utilisateur.