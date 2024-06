Thales s’allie à Google Cloud pour offrir aux organisations des capacités avancées de détection et de réponse aux cyberattaques

juin 2024 par Patrick LEBRETON

Thales et Google Cloud annoncent la signature d’un nouveau partenariat d’envergure visant à offrir aux clients de Thales une plateforme globale de SOC (Centre Opérationnel de Cybersécurité) offrant des capacités avancées de détection et de réponse aux incidents de cybersécurité.

Thales a choisi de s’associer à Google Cloud pour renforcer ses capacités de détection et de réponse aux cyberattaques sur les systèmes d’information des organisations.

Ces services de nouvelle génération combinent l’expertise de Thales en matière de détection et de réponse aux incidents de cybersécurité et les capacités SecOps de Google Cloud basées sur l’analyse de la menace et sur l’intelligence artificielle.

A travers ce partenariat, Thales et Google Cloud agrègent au sein d’une même plateforme leur expertise complémentaire en matière de connaissance de la menace cyber. Cette offre déjà disponible en France sera accessible à l’international au second semestre 2024 et viendra compléter l’offre de services SOC de Thales.

Grâce à ce partenariat, Thales met au point une plateforme globale de SOC, sur la base de l’expertise et des technologies de cybersécurité de Google Cloud, telles que Google Security Operations, VirusTotal, et le renseignement d’intérêt cyber de Mandiant, le tout alimenté par l’IA générative. Cette plateforme s’appuie sur le réseau des onze SOC Thales déjà déployés, basés sur des technologies cloud ou hybrides et pouvant être connectés aux environnements on premise. Les clients de Thales bénéficieront de l’expertise combinée des deux groupes en matière d’analyse de la menace cyber et des dernières avancées en matière d’IA.

Ce SOC de nouvelle génération offre aux organisations une protection à toute épreuve face aux cybermenaces les plus sophistiquées, avec :

– Une supervision sans compromis des systèmes : des données traitées à la vitesse et à l’échelle de Google Cloud, à coût maitrisé, permettant d’étendre le périmètre de supervision sans compromis, grâce à une plateforme ouverte ;

– Une détection des attaques précise et fiable : une analyse avancée des données de sources multiples, soutenue par la connaissance de la menace cyber de deux leaders sur leurs marchés, (issue de la Cyber Threat Intelligence de Thales en Europe et en Asie Pacifique et de l’expertise Mandiant et VirusTotal de Google) ;

– Une réponse aux incidents rapide et efficace : des réponses aux incidents accélérées par l’IA, pour circonscrire au plus vite les impacts et permettre la continuité des opérations ;

– Une vigilance permanente : une surveillance 24h/24 et 7j/7 des systèmes d’information IT et OT garantissant une détection immédiate des intrusions.

Les activités cybersécurité de Thales

Leader mondial de la cybersécurité, Thales intervient à tous les niveaux de la chaîne de valeur : Identifier, Protéger, Détecter, Répondre, Rétablir. L’offre de Thales s’articule autour de trois gammes de produits et services dédiés à la cybersécurité :

– Produits de sécurité globaux autour de la plateforme CipherTrust pour la protection des données, la solution as a service SafeNet pour la gestion des identités et des accès et les offres élargies de licensing et de protection du cloud. Les produits d’Imperva feront partie de cette gamme de produits.

– Produits souverains comprenant des chiffreurs et des sondes pour protéger les systèmes d’information critiques des Etats et des institutions.

– Une suite complète de services de cybersécurité qui comprend l’évaluation des menaces et des risques, la formation et la simulation, la détection et la réponse aux attaques et les projets d’intégration. Le Groupe dispose de 11 SOC qui se relaient dans le monde 24h/24 7jours/7, parmi lesquels des SOC répondant aux exigences de les qualifications PRIS et PDIS de l’ANSSI.

Dans le cadre de sa stratégie, Thales s’est considérablement renforcé dans la cybersécurité au cours des dernières années, via une politique de croissance interne et externe, élargissant ainsi sa présence géographique et son offre, notamment en faisant l’acquisition de la société Imperva en 2023.