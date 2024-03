Thales propose Cryptobox

mars 2024 par Marc Jacob

Cryptobox, la solution d’Ercom (groupe Thales) de partage de fichiers et de collaboration, répondra ainsi aux besoins des organisations publiques, des Opérateurs d’Importance Vitale (OIV) et des Opérateurs de Services Essentiels (OSE) en vue d’assurer le plus haut niveau de protection de leurs données sensibles.

Pour répondre aux besoins de ses clients, Ercom (groupe Thales) renforce son offre de déploiement de Cryptobox afin de proposer sa solution de partage de fichiers et de collaboration sécurisée sur le cloud qualifié SecNumCloud 3.2 d’OUTSCALE et disponible via OUTSCALE Marketplace.

Cryptobox est la solution de travail collaboratif et de transfert de fichiers qui chiffre les données de bout en bout. Les documents sont alors accessibles de manière totalement sécurisée depuis un PC, un smartphone et une tablette. Grâce à Cryptobox, il est plus facile de partager, de collaborer et d’échange les documents chiffrés de bout en bout entre collaborateurs d’une même entreprise et avec des partenaires externes.

La solution était jusqu’à présent disponible on premise, en hybride ou sur des clouds publics ou privés (comme le cloud Diffusion Restreinte TrustNest R-Cloud de Thales). Cette nouvelle offre permet d’héberger Cryptobox sur un cloud qualifié SecNumCloud par l’ANSSI pour répondre aux besoins d’OIV et OSE qui souhaitent des garanties de sécurité de leurs données

L’offre de Cloud public d’OUTSCALE qualifié SecNumCloud 3.2 répond également aux standards les plus élevés en s’appuyant sur les normes ISO 27001-27017-27018, HDS et CISPE lui garantissant les meilleures pratiques en matière de gestion de la sécurité de l’information, tout en ajoutant de nouvelles exigences spécifiques recommandées par l’État et couramment utilisées par l’administration française. La qualification SecNumCloud 3.2 atteste que l’offre de Cloud public d’OUTSCALE est sécurisée avec de hautes exigences techniques, opérationnelles et juridiques.