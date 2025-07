Thales lance une solution eSIM certifiée et prête à l’emploi

juillet 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Cette certification, délivrée par la GSMA dans le cadre du programme eSIM Security Assurance (eSA), constitue une étape clé pour permettre des déploiements IoT sécurisés, à grande échelle, dans des secteurs comme les compteurs intelligents, la santé et l’automobile.

Thales se positionne ainsi comme un partenaire de confiance capable d’assurer une protection complète face aux cybermenaces, avec une solution de sécurité ‘bout en bout’ — du composant jusqu’au cloud — conforme aux nouvelles réglementations (ex. : Cyber Resilience Act de l’UE)

D’ici 2030, plus de 5,8 milliards de connexions IoT cellulaires sont attendues dans le monde (source : GSMA Intelligence). Pour les entreprises, le défi de pouvoir déployer rapidement et en toute sécurité des millions d’appareils connectés est immense. C’est dans ce contexte qu’intervient la norme SGP.32, conçue spécifiquement pour les objets connectés : elle permet d’activer à distance la connectivité mobile, tout en garantissant un haut niveau de sécurité.

Concrètement, SGP.32 permet aux objets connectés — comme les montres intelligentes ou dispositifs médicaux — de télécharger et d’activer un abonnement mobile sans carte SIM physique ni assistance d’un smartphone. En plus de simplifier l’activation, cette technologie renforce la sécurité en protégeant l’ensemble des données échangées, même à distance.

La certification eSA de la GSMA atteste que la solution eSIM de Thales (matériel, logiciel, OS, bibliothèques cryptographiques) répond aux plus hauts standards de sécurité et de performance, reconnus à l’échelle mondiale.

L’obtention de cette certification représente une étape stratégique pour Thales : elle agit comme un label de confiance mondial pour les fournisseurs de services IoT, fabricants d’appareils ou constructeurs automobiles, leur garantissant une solution prête à l’emploi, sécurisée et évolutive.

Les bénéfices concrets pour l’écosystème :

• Efficacité opérationnelle : activation à grande échelle d’appareils à distance, réduction des coûts logistiques et des interventions terrain.

• Sécurité intégrée : protection renforcée des identifiants et données de connectivité pendant tout le cycle de vie de l’appareil.

• Confiance et confidentialité : sécurisation des identités et des communications, essentielle pour des cas d’usage sensibles (compteurs, dispositifs médicaux, caméras de surveillance, véhicules connectés...).