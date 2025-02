Thales lance cortAIx au Royaume-Uni avec 200 experts en IA pour les systèmes critiques

février 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Avec 200 spécialistes de l’IA et des données hautement qualifiés, cortAIx au Royaume-Uni soutiendra la vision du gouvernement britannique pour une croissance et une productivité basées sur l’IA, portant à 800 le nombre d’experts en IA au sein de Thales.

Cette initiative renforce l’écosystème de l’IA de confiance dans les environnements les plus difficiles et les plus contraignants.

Ce nouveau dispositif renforcera l’engagement de Thales à promouvoir l’utilisation éthique et efficace de l’IA pour relever des défis complexes. Il renforcera les capacités britanniques en matière d’IA, en ligne avec l’annonce récente par le Premier ministre du Royaume-Uni du plan d’action sur les opportunités de l’IA.

Technologie profondément transformatrice, l’IA offre d’incroyables capacités qui révolutionnent notre vie quotidienne. Mais elle peut également être exploitée par des acteurs malveillants, créant de l’instabilité dans nos sociétés. Le Royaume-Uni cherche à saisir les opportunités offertes par l’IA, en la déployant comme une source de progrès, afin de mieux exploiter les données et d’assurer ainsi une meilleure protection des citoyens.

cortAIx rassemble plus de 600 spécialistes de l’IA et des données au niveau mondial. Avec déjà plus de 200 brevets déposés dans l’IA pour les systèmes critiques, Thales est le premier déposant de brevets dans ce domaine en Europe.

Avec plus de 100 produits intégrant de l’IA, Thales accélère le développement et le déploiement de systèmes fiables pour les environnements les plus complexes.

Un centre pour l’innovation et les capacités souveraines

Thales s’appuiera sur sa grande expertise en matière de défense et de sécurité pour créer des solutions d’IA adaptées aux besoins opérationnels spécifiques du Royaume-Uni.

Au Royaume-Uni, cortAIx développera des solutions d’intelligence artificielle qui :

amélioreront la prise de décision des opérateurs humains, y compris dans les conditions les plus difficiles et les plus contraignantes ;

augmenteront les performances des systèmes les plus avancés ;

garantiront une IA déployée de manière éthique, sûre et transparente.



AI en action

Thales déploie déjà l’IA dans de nombreux systèmes, en particulier :

Lutte contre les mines maritimes (programme français et britannique MMCM) - Systèmes alimentés par l’IA permettant une couverture de zone dix fois plus rapide et une détection et une classification des mines quatre fois plus rapide que les systèmes traditionnels.

Système de vision informatisée de l’équipage numérique - Classification et hiérarchisation des objets fondés sur l’apprentissage automatique, afin d’améliorer le soutien à la mission et l’efficacité opérationnelle.

Contrat d’amélioration des capteurs maritimes (MSET) - Amélioration de l’analyse fondée sur les données afin de maximiser la disponibilité des systèmes et d’accroître l’efficacité opérationnelle en mer.

« La mise en place de cortAIx au Royaume-Uni constitue une avancée majeure, en s’appuyant sur les capacités d’IA que nous déployons déjà et en accélérant considérablement le temps nécessaire à l’intégration de l’IA dans les systèmes de Thales. En s’alignant sur le plan d’action du gouvernement britannique sur les opportunités de l’IA, cortAIx au Royaume-Uni stimulera l’innovation, développera les compétences et veillera au déploiement éthique de l’IA dans des environnements réglementés ; en garantissant la transparence, l’explicabilité et la confiance. Cela aura un impact très positif sur l’industrie britannique de la sécurité et de la défense » souligne Phil Siveter, directeur général de Thales UK.

Partenariat stratégique avec Faculty AI

Dans le cadre du lancement de cortAIx au Royaume-Uni, Thales renforce son partenariat avec Faculty AI, leader en matière de sécurité de l’IA et des données. Ce partenariat permettra :

d’accélérer l’exploitation de la recherche en IA dans les environnements critiques ;

d’industrialiser le deep learning pour l’analyse des modèles, en commençant par la sécurité maritime ;

de permettre le déploiement de l’IA dans les domaines de la défense, des infrastructures et du secteur public.