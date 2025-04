Thales fournit un tiers des documents d’identité sécurisés émis chaque année dans le monde

avril 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Face à la menace croissante de la fraude à l’identité, Thales renforce la sécurité des documents officiels, tout en plaçant les besoins des citoyens au cœur de ses services. Avec sa solution complète "Civil Identity Suite", Thales accompagne les gouvernements à chaque étape du parcours, depuis l’enregistrement des personnes jusqu’à l’utilisation quotidienne de leur identité, physique et numérique. Présent dans plus de 300 programmes d’identité à travers le monde, Thales a déjà permis à plus de 500 millions de personnes de s’enregistrer en toute sécurité pour obtenir une identité de confiance.

Chaque année, un document d’identité ‘électronique’ - avec carte à puce - sur trois dans le monde est conçu par Thales. Fort de son expertise dans l’émission de documents sécurisés, Thales a su s’imposer naturellement dans le développement des identités numériques. Sa nouvelle offre ‘Civil Identity Suite’ permet aux gouvernements de gérer à la fois les identités physiques (cartes) et numériques, en facilitant l’enregistrement des citoyens et la vérification de leur identité, que ce soit en ligne ou en personne.

Leader mondial des technologies avancées et des documents d’identité sécurisés, Thales a aussi récemment été reconnu comme le n°1 mondial des solutions d’identité numérique (selon Juniper Research en 2024). Grâce à son expertise, Thales aide les États à moderniser leurs systèmes d’identité, en alliant fiabilité et sécurité.

Une sécurité de bout-en-bout

À l’heure où les vols et usurpations d’identité sont de plus en plus fréquents, Thales propose une solution à la fois sûre et facile à utiliser. L’ensemble du parcours d’identité, depuis la création jusqu’à l’utilisation quotidienne, est protégé grâce à des outils de cybersécurité ultra-performants. Afin de garantir que seuls les véritables titulaires pourront accéder à leurs services, l’identité est vérifiée par des technologies biométriques capables de s’assurer que la personne est bien réelle, et qu’il ne s’agit pas d’une tentative de fraude. Les documents, qu’ils soient physiques ou numériques, sont conçus pour lutter contre les falsifications, ce qui permet de les utiliser en toute confiance.

Thales simplifie l’accès à l’identité pour tous

En quelques secondes, un citoyen peut enregistrer son identité grâce à ses empreintes digitales ou à son visage. Il peut ensuite conserver ses documents officiels directement sur son smartphone et les utiliser en ligne ou en personne, en toute sécurité. Cette facilité d’usage ne concerne pas uniquement les services publics et s’étend également aux banques et aux opérateurs téléphoniques, qui peuvent confirmer à distance l’identité de leurs clients, avec un niveau de sécurité équivalent à celui des services gouvernementaux.

L’ensemble repose sur une technologie flexible, que les gouvernements et les entreprises peuvent adapter facilement à leurs besoins. Cela leur permet de faire évoluer leurs services numériques tout en s’appuyant sur des documents d’identité fiables, reconnus et sécurisés.