TerraMaster lance le D4-320U

mars 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

TerraMaster présente le D4-320U, un boîtier compact de stockage à connexion directe (DAS) à 4 baies en format 1U, conçu pour les petits bureaux, les utilisateurs domestiques et les environnements informatiques. Combinant un design rack compact économisant de l’espace, une capacité de stockage massive de 88 To et des performances ultra-rapides grâce à l’USB 3.2 Gen2 à 10 Gbps, le D4-320U offre une polyvalence et une efficacité inégalées.