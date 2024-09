Terra Lacta fait appel à Hub One

septembre 2024 par Marc Jacob

Terra Lacta, 1ère coopérative laitière de Nouvelle Aquitaine, a décidé de faire appel à Hub One, opérateur de technologies digitales pour les entreprises, afin de moderniser son réseau télécom et d’accompagner sa digitalisation. Ancrée sur son territoire, cette coopérative réunit quelques 2 000 producteurs de lait répartis sur 25 départements et 450 salariés employés dans 18 sites en France. En 2023, elle a collecté 715 ML de lait de vache et de chèvre.

Terra Lacta disposait jusqu’alors d’une infrastructure télécom peu agile nécessitant de faire appel à plusieurs prestataires techniques, lesquels géraient chacun différentes technologies. En conséquence, la coopérative était à la recherche d’un partenaire unique bénéficiant d’une implantation nationale et capable de l’accompagner de manière globale, pour lui permettre de mieux répondre à l’ensemble de ses besoins en connectivité, tout en modernisant son réseau et en simplifiant ses infrastructures.

À l’issue d’un appel d’offre, Terra Lacta a choisi Hub One, pour sa double expertise et ses compétences en tant qu’opérateur pour la fourniture de liens internet et en tant qu’intégrateur pour le SD-WAN.

Hub One a mis en place un réseau SD-WAN avec des liens internet agnostiques des technologies (FTTO/FTTH/DSL/4G) en remplacement du réseau MPLS existant qui offrait peu de flexibilité. Les équipes Hub One sont depuis en charge de la supervision et du support technique pour la gestion des incidents du réseau, des mises à jour de sécurité et du suivi des performances. À la clé, cette migration apporte une meilleure maîtrise des coûts, une fiabilité accrue en matière de connectivité, une meilleure performance des applications ainsi qu’une sécurité renforcée.

Hub One ayant su démontrer une solide expertise multi-technologique et sa capacité d’accompagnement lors de la migration du réseau WAN, plusieurs projets ont été confiés et mis en œuvre après ce déploiement SD-WAN :

• La migration de l’infrastructure (LAN & Wi-Fi) vers le cloud. Cette migration vers une infrastructure cloud aménagée par Hub One a permis de centraliser et de simplifier la gestion des services, en augmentant le débit et la connectivité sur les sites administratifs et industriels, contribuant ainsi à des gains de productivité et la réduction des coûts.

• Le passage de la téléphonie traditionnelle à la téléphonie sur IP. Ce changement a permis de moderniser et d’unifier l’infrastructure téléphonique, en mettant notamment en place une application de softphonie. Les bénéfices sont multiples, à la fois, pour optimiser les coûts de télécommunication, mais aussi pour renforcer la mobilité des utilisateurs (ces dernières répartis sur plusieurs sites pouvant échanger entre eux beaucoup plus facilement).

• La protection contre les cybermenaces et l’identification des vulnérabilités. Hub One, via sa filiale de cybersécurité SysDream, a conduit plusieurs audits et réalisé de tests d’intrusion, permettant d’assurer la robustesse du réseau après l’identification des failles potentielles.

• Enfin, la mise à disposition de terminaux mobiles. Les équipes Hub One ont mis à disposition des collaborateurs de Terra Lacta des terminaux mobiles, dont des “douchettes” qui facilitent le suivi des colis pour la partie livraison.

« Avoir une connectivité solide et efficace est particulièrement important à l’heure où nous poursuivons notre développement. Nous sommes donc ravis d’approfondir notre collaboration avec Hub One dont l’expertise en connectivité et logistique réseau n’est plus à prouver. Les solutions apportées nous permettent de gagner en agilité, notamment pour gérer l’infrastructure télécom en adaptant le réseau en fonction des besoins, et garantir à fois une meilleure connectivité, la sécurité du réseau et la maitrise des coûts. » détaille Gabriel Chollet, responsable Infrastructure et Responsable de la Sécurité des Systèmes d’Information CTO / CISO de Terra Lacta.