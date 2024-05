Teradata prolonge sa collaboration avec AWS

mai 2024 par Marc Jacob

Teradata a renouvelé et prolongé son accord de collaboration stratégique (SCA) avec Amazon Web Services (AWS) pour mieux accompagner ses clients dans leur migration vers le cloud, accélérer la modernisation de leurs écosystèmes d’analyse de données et maximiser la valeur des opportunités offertes par l’intelligence artificielle (IA). Cette collaboration renforcée avec AWS permettra également aux clients d’accéder à d’autres cas d’usage spécifiques à certains secteurs d’activités, en exploitant l’IA générative, en tirant parti de l’intégration de Teradata avec davantage de services AWS et une mise à disposition conjointe de données harmonisées, d’une IA de confiance et de technologies sécurisées et cloud-native.

Cette collaboration avec AWS s’appuie sur la relation existante entre les deux entreprises, ponctuée notamment d’intégrations à des services AWS tels qu’Amazon SageMaker. Celui-ci aide les entreprises à construire, former et déployer des modèles de Machine Learning (ML) pouvant être utilisés dans n’importe quel cas d’usage, avec une infrastructure, des outils et des workflows entièrement managés. Les entreprises sont alors en mesure d’accélérer rapidement leurs projets d’IA/ML pour obtenir des informations data-driven.

Grâce au prolongement de cet SCA, les clients de Teradata et d’AWS pourront notamment bénéficier des avantages suivants :

• Un accès au cloud plus rapide et plus flexible

Teradata et AWS proposent un portefeuille complet de services cloud et de gestion du cloud qui offre aux entreprises un accès rapide et flexible au cloud. Avec un niveau de risque minimal et aucune réécriture d’application nécessaire, les migrations se font désormais en l’espace de quelques semaines au lieu de prendre plusieurs années. Le succès considérable rencontré par les deux entreprises dans la simplification de l’utilisation de Teradata VantageCloud sur AWS a favorisé des investissements renouvelés et accrus dans de nouvelles offres. Cela continuera à permettre à un vaste éventail d’utilisateurs – y compris les data scientists, les data analysts, ainsi que les équipes métier, IT et DevOps – de créer de nouveaux workloads et applications sur la large gamme de services AWS à l’échelle de l’entreprise dans le cloud. En outre, le prolongement du SCA a déjà permis à Teradata et AWS de renforcer leur collaboration en matière de produits et d’ingénierie afin d’améliorer la disponibilité des systèmes et d’offrir une expérience encore plus transparente à leurs clients communs.

• Un accès simplifié et accéléré aux plateformes cloud sur la marketplace d’AWS

Teradata est l’un des principaux fournisseurs de logiciels Data & Analytics sur la marketplace d’AWS, dont les performances en matière de consommation d’AWS a encouragé les deux parties prenantes à étendre leur collaboration. Dans le cadre de ce SCA, Teradata VantageCloud, y compris les éditions Enterprise et Lake, ainsi que Teradata AI Unlimited, seront disponibles sur la marketplace d’AWS. Ensemble, Teradata et AWS continueront d’améliorer l’expérience de leurs clients communs en leur permettant de consolider leurs achats en s’abonnant directement via AWS et réduisant ainsi leurs engagements AWS.

• Obtenir des résultats impactants grâce à des solutions cloud sectorielles

Teradata et AWS ont travaillé ensemble avec succès pour fournir, aux entreprises fonctionnant sur AWS, des architectures de référence prêtes à l’emploi et des recettes spécifiques aux cas d’usage tirant parti de la puissance et de la rapidité de Teradata VantageCloud pour obtenir des résultats significatifs. Grâce à l’expérience sectorielle éprouvée de Teradata et à ses modèles de données logiques, les clients issus de secteurs clés tels que les services financiers, la vente au détail, la santé et la manufacture bénéficient de plus en plus d’une accélération du time-to-insight.

• Établir une base solide pour les cas d’usage d’analyse de l’IA générative

Les équipes produits, ingénierie et data science de Teradata et d’AWS s’appuient sur le prolongement du SCA noué par les deux parties pour développer l’intégration de Teradata VantageCloud sur Amazon Bedrock, qui alimentera les cas d’usage d’IA générative les plus impactants et les plus performants pour les entreprises. Par ailleurs, grâce à un plus grand financement alloué au développement de solutions, aux proofs of concept (POC) et aux tests, le nouvel SCA garantira aux entreprises que, grâce à VantageCloud sur AWS, elles sont en mesure de construire une base de données fiable qui assure la participation des parties prenantes et des utilisateurs finaux dans l’ensemble de l’entreprise. Non seulement les clients sont capables de tirer plus facilement de la valeur des premières initiatives d’IA générative, mais ils sont également en mesure de développer de nouvelles solutions d’IA avec la conviction qu’elles parviendront à passer la phase du POC pour entrer en production, et pourront ainsi être déployées à l’échelle de l’entreprise.