Teradata lance des cas d’usage d’IA générative grâce à l’intégration d’Amazon Bedrock

décembre 2024 par Marc Jacob

Teradata annonce la consolidation de sa relation avec Amazon Web Services (AWS) pour proposer des cas d’usage d’IA générative « à démarrage rapide » en tirant parti de Teradata VantageCloud sur AWS intégrée à Amazon Bedrock. En tant que service AWS entièrement géré, Amazon Bedrock permet aux entreprises d’adopter rapidement les dernières innovations en matière d’IA générative. Ces dernières peuvent accéder facilement à un large choix de modèles fondamentaux hautement performants provenant de sociétés de référence dans le domaine de l’IA telles qu’AI21 Labs, Anthropic, Cohere, Meta, Mistral AI, Stability AI et Amazon. En associant les capacités ouvertes et connectées de VantageCloud à Amazon Bedrock, les clients peuvent exploiter rapidement les modèles fondamentaux de leur choix avec les données stockées dans VantageCloud.

L’IA générative a stimulé de nombreuses innovations dans tous les secteurs d’activité. Cependant, pour en tirer une véritable valeur ajoutée, il est nécessaire de disposer de cas d’usage éprouvés, déployés sur une plateforme analytique fiable et évolutive. Selon une récente enquête menée pour Teradata par NewtonX auprès de dirigeants et d’experts IA, 84 % d’entre eux estiment que les projets d’IA devraient produire des résultats dans l’année qui suit leur déploiement. Pour que les entreprises puissent obtenir un tel ROI, elles doivent être en mesure de déployer rapidement et efficacement des cas d’usage d’IA générative dignes de confiance.

Grâce à cette intégration, les clients de Teradata bénéficient d’un accès à un large référentiel de plus de 60 cas d’usage d’IA générative, à travers divers rôles et secteurs d’activités afin d’offrir des expériences client exceptionnelles, de stimuler la productivité des employés et de rationaliser les processus d’entreprise. Les clients peuvent rapidement mettre en œuvre ces cas d’usage grâce aux capacités d’IA générative ouvertes et connectées de VantageCloud intégrées aux modèles fondamentaux d’Amazon Bedrock. Pour ce faire, ils tirent parti des API hautement évolutives de VantageCloud pour accéder aux modèles fondamentaux d’Amazon Bedrock avec les données stockées dans VantageCloud. Ces API, associées aux capacités d’intégration et d’opérationnalisation de VantageCloud, sont conçues pour permettre la mise en œuvre de cas d’usage d’IA générative à grande échelle et à faible coût relatif. En outre, Teradata propose des accélérateurs spécifiques aux solutions que les clients peuvent exploiter pour accélérer la mise en œuvre des cas d’usage d’IA générative.

Dans le cadre de cette intégration, Teradata VantageCloud s’appuie sur le package python teradatagenai. Celui-ci introduit plusieurs fonctionnalités faciles à utiliser incluant les appels d’API pour les analyses de texte couramment utilisées. Une fois combiné avec Amazon Bedrock, il est possible de débloquer de nombreux cas d’usage d’IA générative afin d’apporter une valeur ajoutée concrète, qu’il s’agisse d’aider des clients du retail à récupérer plus rapidement des articles, d’extraire des informations sur les contrats d’assurance des clients ou encore d’analyser les réclamations des clients.

Disponibilité

L’intégration de Teradata VantageCloud avec Amazon Bedrock sera disponible dès le second trimestre 2025. La forte présence de Teradata sur AWS Marketplace permet aux clients communs de réduire leurs engagements de dépenses grâce à une expérience d’achat fluide.