Teradata AI Unlimited pour Microsoft Fabric est disponible via Microsoft Fabric Workload Hub

novembre 2024 par Marc Jacob

Teradata annonce la disponibilité en avant-première de Teradata AI Unlimited via le Microsoft Fabric Workload Hub. Ce dernier permet aux clients de découvrir de nouvelles capacités proposées par des éditeurs de logiciels indépendants (ISV) et de les ajouter à leur environnement Fabric. AI Unlimited inclus dans Microsoft Fabric est un moteur de calcul serverless conçu pour accélérer l’innovation en matière d’IA digne de confiance à l’échelle de l’entreprise. Il intègre ClearScape Analytics, qui regroupe les fonctionnalités analytiques robustes de Teradata, et les rend ainsi disponibles pour tous les clients, même pour ceux qui n’utilisent pas Teradata VantageCloud.

Lorsqu’ils veulent lancer des expérimentations en matière d’IA, les développeurs, les data scientists et les data engineers doivent souvent s’adresser au département informatique de leur entreprise afin de disposer des ressources de calcul nécessaires. Un tel fonctionnement est à la fois fastidieux et chronophage, et beaucoup préfèrent avoir recours à des environnements sandbox en self-service, indépendants des systèmes de production, afin de créer et de tester leurs nouveaux modèles. En sortant le moteur Teradata des processus de déploiement de l’entreprise et en le rendant accessible sur Fabric, Teradata élimine la complexité liée aux besoins d’infrastructure et offre ainsi des environnements serverless dotés de la fonctionnalité ClearScape.

Grâce à la disponibilité d’AI Unlimited en avant-première, les utilisateurs ont la possibilité de tester Teradata AI Unlimited à partir du Fabric Workload Hub, d’utiliser des fonctions analytiques sans influer sur leur écosystème de production Teradata, d’utiliser des formats de données ouverts proposés par OneLake, ou encore d’exploiter le stockage Open Table Format afin de maximiser l’interopérabilité avec d’autres outils. Les environnements peuvent être désactivés lorsqu’ils ne sont pas utilisés, ce qui réduit les coûts. Si l’expérimentation atteint les niveaux de performance et de confiance attendus, elle peut être facilement transférée en production dans l’environnement Teradata de l’entreprise, accélérant ainsi la production de valeur du modèle IA.

Le Microsoft Fabric Workload Hub permet aux utilisateurs de parcourir, d’explorer et de gérer différents traitements provenant d’ISV. Il leur offre la possibilité de découvrir de nouvelles capacités et d’ajouter des fonctionnalités au sein de leur environnement Fabric.

Teradata AI Unlimited pour Fabric tire avantage de la capacité de OneLake à créer des raccourcis vers les données entre plusieurs object stores dans le cloud, y compris en dehors de Fabric ou d’Azure. Cela permet de rendre les données immédiatement accessibles aux clients, afin que ceux-ci puissent commencer à tirer parti de plus de 150 fonctions de ClearScape Analytics sans perdre du temps ou de l’argent à transférer des données pour chaque expérimentation. L’environnement serverless conserve la scalabilité de Teradata, qui offre la possibilité de traiter simultanément des datasets de plusieurs milliards de lignes, afin que les data engineers puissent explorer et préparer de grands datasets sur OneLake sans nécessiter ou impacter les ressources de calcul de leur environnement de production Teradata.

AI Unlimited dispose également d’un notebook SQL intégré contenant des cas d’usage prédéfinis. Ces cas d’usage permettent d’accélérer la conception de modèles d’IA/ML en mettant à la disposition des développeurs des modèles de démarrage rapide destinés à stimuler la créativité dans des domaines tels que les parcours financiers clients, la segmentation clients et la préparation des données.

Disponibilité

Une version d’essai gratuite de Teradata AI Unlimited sur Fabric est disponible en avant-première via le Fabric Workload Hub. L’offre SaaS répond aux exigences de conception de Microsoft Fabric SDK – réduisant ainsi les frictions pour les utilisateurs finaux qui souhaitent l’évaluer et l’acquérir via la marketplace Fabric Workload Hub ISV lors de sa mise à disposition générale courant 2025.