Tenacy nomme François Dumas au poste de VP de l’Ingénierie

juin 2024 par Marc Jacob

Tenacy annonce la nomination de François Dumas au poste de Vice-Président de l’Ingénierie. Son rôle implique trois missions principales : la direction stratégique, la gestion des équipes, et le maintien de la qualité et de l’efficacité de la solution.

Basée à Lyon, Tenacy compte actuellement une cinquantaine de collaborateurs et plus de 150 clients (Leroy Merlin, RATP, Michelin, Région Auvergne Rhône-Alpes, GL Events, Action Logement,…).

François Dumas est diplômé d’un Master en Informatique, Système d’Information, Télécommunication et Réseaux de l’INSA (Institut National des Sciences Appliquées) Lyon. Il commence sa carrière en 2009 à Paris dans la gestion de projets techniques. En 2012, il revient aux sources, à Lyon, où il trouve sa place dans l’écosystème des start-ups et met un pied dans le développement informatique.

Son parcours professionnel est marqué par des expériences variées dans des start-ups B2B et B2C. Il rejoint en 2018 une start-up fondée par l’enseigne alimentaire Grand Frais en tant que responsable technique pour développer l’e-commerce de produits frais. Il insuffle une culture tech dans l’entreprise et met en place une équipe, qui passera de 2 à 40 personnes en quelques années. Il rejoint Tenacy en janvier 2024 en tant que Vice-Président de l’Ingénierie.

Ses missions au sein de la start-up lyonnaise sont les suivantes :

• définir les étapes de développement et grands objectifs technologiques de l’entreprise, alignés avec la stratégie business ;

• faire grandir les équipes techniques tout en assurant une culture de l’innovation, de la performance et de l’autonomie ;

• garantir que toutes les solutions techniques soient robustes, évolutives et optimisées.

Au quotidien, ce poste implique également de :

• piloter des projets transverses ;

• fluidifier les interactions entre toutes les équipes et assurer leur cohésion ;

• favoriser la montée en compétence et le bien-être des collaborateurs.