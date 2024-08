Tenable reconnue comme l’entreprise la plus performante en matière de sécurité cloud par le CRN 2024 Annual Report Card Award

août 2024 par Marc Jacob

Tenable a été nommée l’entreprise la plus performante en matière de sécurité du cloud dans le classement 2024 CRN Annual Report Card Award de CRN. Ce prix récompense les fournisseurs de technologies qui proposent les meilleurs produits de leur catégorie, les ressources de leur programme de partenariat, l’assistance de leurs partenaires et les services gérés et cloud.

« C’est un grand honneur d’être reconnu par nos partenaires comme un fournisseur de sécurité cloud de confiance et cette réussite témoigne de notre engagement collaboratif envers nos clients communs », a déclaré Jeff Brooks, senior vice president, Global Channels and Business Development, Tenable. « Bien qu’il soit riche en opportunités commerciales, le cloud expose les organisations à des risques et expositions cyber intenses qui sont la source principale de nombreuses failles. Avec ses partenaires, Tenable expose et comble rapidement les failles de sécurité cloud créées par la combinaison toxique de mauvaises configurations, d’autorisations excessives et de vulnérabilités. »

Comptant parmi les distinctions les plus prestigieuses du secteur informatique, les Annual Report Card Awards de CRN récompensent les fournisseurs qui s’engagent à développer le channel informatique par le biais de l’innovation technologique et des relations avec les partenaires. Le prix est basé sur l’évaluation par les fournisseurs de solutions des efforts déployés par les fournisseurs de technologies pour concevoir des offres de produits adaptées aux canaux de distribution, développer des avantages à forte valeur ajoutée pour les partenaires et favoriser des partenariats fructueux à long terme.

Les Annual Report Card Awards récompensent les fournisseurs les plus performants dans une ou plusieurs des 27 catégories de produits technologiques ou des quatre sous-catégories suivantes : innovation produit, assistance, partenariat et services gérés et cloud. Il fournit de précieux retours basés sur des milliers de réponses à des enquêtes menées auprès de fournisseurs de solutions à travers l’Amérique du Nord, recueillies sur une période de six semaines se terminant en juillet 2024.