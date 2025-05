Tenable® améliore Tenable One

mai 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Tenable® annonce des améliorations majeures de sa plateforme phare, Tenable One, avec le lancement de Tenable One Connectors et de tableaux de bord personnalisables sur les risques. Ces avancées, propulsées par Tenable ExposureAI™ et reposant sur Tenable Data Fabric, font de Tenable One la solution de gestion des expositions la plus avancée à ce jour. Grâce à ses connecteurs de données tierces, les organisations accèdent à une vue contextualisée de l’ensemble de leurs données de risque de sécurité en un seul endroit, quels que soient les produits de sécurité qu’elles utilisent.

Dans le paysage fragmenté actuel de la cybersécurité, les grandes organisations utilisent en moyenne 83 outils déconnectés¹ les uns des autres, ce qui entraîne des opérations cloisonnées et des angles morts critiques. Il en résulte une dispersion des données et des inefficacités opérationnelles sur toute la surface d’attaque. Tenable One répond à cette complexité en consolidant les informations sur les expositions issues à la fois d’outils natifs et de données tierces dans une vue contextuelle unifiée, transformant les données éparses en une intelligence alignée sur les priorités métiers.

Tenable One intègre désormais un vaste écosystème, et voué à être encore enrichi, de connecteurs prêts à l’emploi, permettant une intégration fluide avec des outils tiers largement utilisés en matière de détection et réponse sur les endpoints (EDR), de sécurité cloud, de gestion des vulnérabilités, de sécurité des technologies opérationnelles, de systèmes de ticketing, etc... Avec le déploiement de nouveaux connecteurs prévu tout au long du deuxième trimestre 2025 et au-delà, Tenable unifie les données de sécurité à travers l’ensemble de l’entreprise, fournissant une vue complète et exploitable du risque organisationnel.

Au cœur de la plateforme se trouve le Tenable Exposure Data Fabric, une architecture cloud-native évolutive qui ingère, normalise et connecte les données à travers l’écosystème de sécurité en présence. Cette base alimente Tenable ExposureAI, le moteur d’apprentissage automatique de la plateforme, qui identifie les combinaisons de risques toxiques, les chemins d’attaque cachés, et priorise les actions en fonction de leur impact potentiel sur le métier.

Les nouveaux tableaux de bord unifiés sur les risques renforcent encore l’impact de la plateforme. Conçus pour éliminer les rapports manuels chronophages, ces tableaux de bord offrent des vues entièrement personnalisables alignées sur les fonctions et priorités spécifiques de l’entreprise. Grâce à des configurations de rapports flexibles et des options de visualisation puissantes, les équipes de sécurité peuvent fournir des analyses et communiquer les risques plus rapidement pour un impact accru sur les décisions métier stratégiques.

Ces innovations marquent une étape importante faisant suite à l’acquisition de Vulcan Cyber par Tenable.