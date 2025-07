Tenable nommé « Major Player » dans le premier IDC MarketScape consacré aux plateformes de protection des applications cloud-native

La position de Tenable en tant que Major Player dans le rapport IDC MarketScape pour les plateformes CNAPP repose sur une évaluation complète de ses capacités et de ses stratégies. Les critères d’évaluation incluent des discussions structurées, des entretiens avec des leaders du marché et des retours d’expérience d’utilisateurs finaux.

Selon le rapport IDC MarketScape : « La visibilité essentielle à la protection des données sensibles, combinée à la sécurisation des charges de travail cloud de Tenable Cloud Security CNAPP, fournit aux responsables des informations claires et exploitables, en filtrant les éléments non prioritaires et en ciblant les vulnérabilités critiques. »

Reposant sur une approche innovante et une intégration transparente avec Tenable One, sa plateforme de gestion de l’exposition, Tenable Cloud Security propose une solution CNAPP complète, prête à l’emploi, qui permet aux organisations de sécuriser l’ensemble de leur pile cloud (incluant l’infrastructure, les charges de travail, les identités, les données et l’IA) sans avoir besoin d’outils ou de modules supplémentaires. En réduisant les risques dans le cloud avec une solution CNAPP, les organisations traitent l’un des éléments les plus critiques de leur profil global d’exposition.

Le rapport précise également : « Tenable Cloud Security fournit des informations de visibilité adaptées à des fournisseurs cloud spécifiques tels que AWS, GCP, Azure et Oracle Cloud, ce qui évite aux équipes de sécurité d’avoir à interpréter les résultats. Chaque risque identifié dans le cloud est expliqué dans son contexte, avec un niveau de criticité défini en fonction de l’impact et de la probabilité d’exploitation. Des recommandations précises de remédiation sont fournies. »

Tenable Cloud Security apporte une visibilité, une hiérarchisation enrichie par un contexte et une analyse des risques intelligente au niveau des identités, pour révéler des combinaisons d’accès toxiques que d’autres ne détectent pas. Grâce à un déploiement rapide, des workflows de remédiation automatisés et des informations de risque unifiées couvrant le cloud et l’environnement on-prem, Tenable permet aux équipes de sécurité et aux équipes DevOps de collaborer efficacement, de réduire la prolifération des outils et d’accélérer la réduction des risques.