Tenable lance une fonctionnalité Zero Trust Cloud

mars 2024 par Marc Jacob

Tenable Cloud Security facilite l’accès aux développeurs et aux professionnels et responsables de la sécurité en simplifiant les données techniques sur les risques dans un langage clair. Elle offre la possibilité de hiérarchiser les actions grâce à l’analyse automatisée des risques contextuels sur l’ensemble de la pile cloud.

Tenable Cloud Security pour Kubernetes permet de :

• Bénéficier d’une visibilité sur les déploiements : protection des clusters Kubernetes exécutés sur site, dans des réseaux privés, gérés et autogérés, grâce à une visibilité et un reporting complets à l’échelle. Une visibilité totale sur les ressources d’un cluster, y compris les charges de travail, les utilisateurs, les liaisons de rôles, les espaces de noms et bien plus encore.

• Intercepter les déploiements à risque : blocage des déploiements de ressources Kubernetes non conformes avec des contrôles de sécurité préventifs, tels qu’un contrôleur d’admission et des politiques de sécurité zero trust personnalisés.

• Éviter les privilèges de longue durée : recours aux politiques de moindre privilège et à l’accès juste-à-temps (JIT) dans les clusters Kubernetes.