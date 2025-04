Telehouse inaugure un nouveau module d’hébergement IA ready au sein de son campus de data center TH3 Paris Magny

avril 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Telehouse annonce l’achèvement d’une nouvelle phase de développement de son data center Magny 2, situé sur son campus TH3 Paris Magny. Cet investissement comprend la mise à disposition d’une nouvelle infrastructure haute densité, conçue pour l’intelligence artificielle (IA), combinant refroidissement innovant, efficacité énergétique optimale et souveraineté.

Une plateforme d’hébergement IA ready en région parisienne

Le campus Telehouse TH3 Paris Magny se positionne de manière unique comme un hub de data centers où l’innovation rencontre l’intelligence artificielle dans un environnement sécurisé de confiance. Avec une capacité de 3 mégawatts et 2 000 mètres carrés d’espace IT dédié, la nouvelle infrastructure IA du data center Magny 2 se distingue comme un élément stratégique de l’infrastructure numérique, hébergeant des systèmes haute densité optimisés pour les exigences spécifiques des applications d’IA. Chaque centimètre carré de cette nouvelle infrastructure est conçu pour maximiser la performance des machines IA les plus puissantes, offrant un environnement idéal pour les technologies de demain.

Magny 2 se situe au cœur d’un écosystème technologique dynamique, où les entreprises de demain, en quête de solutions innovantes, peuvent déployer leurs applications d’IA dans un environnement sécurisé et souverain. Ce campus ne se limite pas à l’hébergement d’infrastructures ; il est aussi un lieu de recherche et d’innovation, où l’IA souveraine est au centre des préoccupations.

Un concept “By Design” intégrant innovation et maîtrise de la consommation énergétique

Grâce à des solutions de pointe telles que les systèmes de refroidissement liquide direct (DLC – Direct Liquid Cooling), le nouveau module IA de Telehouse gère efficacement les besoins énergétiques et thermiques des machines IA de dernière génération. Avec un indice d’efficacité énergétique (PUE) conçu à moins de 1,3, chaque kilowatt est optimisé pour garantir une performance maximale tout en réduisant l’impact environnemental. Cet engagement positionne Magny 2 comme un acteur clé dans l’essor de l’IA souveraine.