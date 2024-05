Telehouse annonce le lancement de Telehouse Canada

mai 2024 par Marc Jacob

Telehouse annonce le lancement de Telehouse Canada, offrant aux entreprises canadiennes l’infrastructure informatique performante et les services de connectivité nécessaires pour stimuler la croissance et l’innovation au Canada. Alors que les organisations canadiennes de tous les secteurs continuent d’investir dans la transformation numérique et d’évoluer grâce à des technologies avancées comme l’IA et les services cloud, Telehouse Canada répondra à la demande croissante de services de colocation hautement résilients, de connectivité et de mise en œuvre du calcul haute performance.

Cette annonce intervient après que Telehouse et sa société mère et leader japonais des télécommunications, KDDI, aient signé un accord pour acquérir trois Datacenters sur Toronto en juin 2023. Une fois pleinement opérationnels, les nouveaux Datacenters offriront plus de 30 MW.

KDDI n’a cessé d’étendre la présence de Telehouse sur de nouveaux marchés internationaux depuis la création du premier Datacenter de Telehouse à New York en 1989. Avec le lancement de Telehouse Canada, Telehouse exploite désormais plus de 45 Datacenters dans plus de 10 pays.