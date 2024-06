TEHTRIS ouvre une filiale à Singapour

juin 2024 par Marc Jacob

Après Hong-Kong en 2011 et le Japon en 2022, cette filiale à Singapour devient une nouvelle base stratégique pour permettre à TEHTRIS d’apporter une solution de cybersécurité globale pour les marchés très dynamiques d’Asie du Sud-Est, tels que l’Indonésie, la Malaisie, la Thaïlande ou encore le Vietnam, avec le support de partenaires locaux tels que Alfa Siber Teknologi, ITSEC, SevenCyber et ST Engineering Info-Security.

Les organisations asiatiques pourront notamment s’appuyer sur les capacités d’hyperautomatisation de la TEHTRIS XDR AI PLATFORM, déjà utilisée dans le monde entier par des groupes internationaux, des administrations publiques (ministères, collectivités...) ou encore des PME/ETI, pour neutraliser les cyberattaques en temps réel et sans action humaine.

Avec ses 8 filiales et le déploiement mondial de sa XDR AI PLATFORM, TEHTRIS concrétise sa vision d’un service "follow the sun", permettant une supervision de l’activité des parcs de ses clients et un support accessible à tout moment avec son offre CyberSphere.