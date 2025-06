TEHTRIS dévoile un EDR nouvelle génération et une plateforme XDR unifiée

juin 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

TEHTRIS dévoile la version 14 de sa plateforme TEHTRIS XDR AI PLATFORM. Une étape clé dans un contexte où l’IA générative redéfinit les tactiques des cyberattaquants, et où les entreprises recherchent une cybersécurité plus résiliente, intelligente et facile à opérer.

Avec une interface repensée, une console unifiée, une expérience utilisateur adaptée à tous les profils et une offre modulaire, cette suite de solutions ouvre une nouvelle voie vers une cybersécurité augmentée. Adaptable à chaque organisation, elle est conçue pour lutter contre le cyber espionnage et le cyber sabotage grâce à un pilotage SOC toujours automatisé, mais repensé pour anticiper l’intelligence de la menace.

À menace intelligente, défense intelligente

Les entreprises sont confrontées à un environnement de menaces marqué par un volume inédit et une plus grande sophistication des attaques, la cyber-fatigue des équipes SOC et des déploiements complexes. Sécuriser les infrastructures face aux nouvelles menaces devenues automatisées et capables de s’adapter à leurs cibles, où les attaques de nouvelle génération ciblent désormais les agents cyber eux-mêmes (type EDR), maintenir l’efficacité des équipes et simplifier la gestion des solutions sont devenus des impératifs critiques.

Conçue pour apporter une réponse complète à ces défis, TEHTRIS XDR AI PLATFORM V.14 représente une étape stratégique dans la vision technologique de TEHTRIS.

Une défense augmentée, pensée pour l’action

Ce premier jalon technologique de la V14 intègre des innovations majeures, articulées autour de deux axes principaux : une détection augmentée et une expérience utilisateur optimisée

• La protection des agents cybers : La V14 embarque un EDR de nouvelle génération conçu pour résister aux techniques avancées de contournement basées sur l’IA. Même en présence de comptes à privilèges ou d’administrateurs dotés de droits élevés, toute tentative de désactivation ou de suppression de l’agent est bloquée. Ce niveau de résilience assure une protection continue des endpoints et renforce la posture de sécurité jusqu’au cœur des dispositifs eux-mêmes – même hors réseau.

• Un modèle d’IA renforcé grâce à un apprentissage continu : Ce modèle s’enrichit en permanence des données collectées sur le terrain et de la Threat Intelligence de TEHTRIS, garantissant une détection proactive des menaces polymorphes et de leurs variants, propulsées par de l’IA des attaquants.

• Un module Intelligent Network Defense : Intégrant la réputation des domaines et des IP malveillantes, il offre une capacité unique de capture réseau (PCAP) pour une investigation approfondie des alertes critiques.

• Une détection des menaces de bas niveau : Grâce à la certification MVI de Microsoft, TEHTRIS XDR AI PLATFORM V.14 accède aux couches basses de Windows pour identifier les menaces ciblant les drivers et renforcer la sécurité des endpoints.

• Une analyse multi-facteurs en parallèle : Cette approche permet une détection instantanée sur l’ensemble de la chaîne d’attaque, couvrant un spectre plus large que les analyses séquentielles traditionnelles.

Une expérience utilisateur pour tous : de l’analyste au décideur

TEHTRIS XDR AI PLATFORM V.14 introduit une interface utilisateur entièrement repensée, conçue pour simplifier la gestion de la sécurité, avec :

• Une console décisionnelle : Des tableaux de bord intuitifs offrant une visibilité claire sur l’état de sécurité du parc informatique, même pour les utilisateurs sans expertise technique, facilitant la prise de décision et la communication.

• Une application pour les utilisateurs finaux : Une nouvelle application installée sur les postes de travail, fournissant des informations complémentaires et facilitant la communication avec les administrateurs en cas de besoin.

• L’Intelligent White Listing : Une fonctionnalité qui aide les analystes SOC à réduire le nombre de faux positifs dans les alertes, leur permettant de se concentrer sur les menaces les plus critiques et d’alléger leur charge mentale.

V14 : Plus qu’une nouvelle version, une vision en mouvement

Avec une offre Protect / Prevent / Anticipate, chaque organisation peut adapter sa stratégie de sécurité à sa maturité cyber.

Spécialement conçues pour répondre aux besoins spécifiques de chaque organisation, ces offres permettent de bénéficier d’une offre clé-en-main pour la protection complète des endpoints et mobiles, ou de proposer une solution flexible et évolutive répondant à des besoins de sécurité étendus sur des infrastructures plus complexes.

Co-construite avec les équipes SOC, pour les équipes SOC

Pensée pour l’action, la V14 est le fruit d’une collaboration étroite avec notre écosystème de partenaires et de clients. Son déploiement s’inscrit dans une logique d’amélioration continue et de retour d’expérience, grâce au programme Early Adopter (EAP). Celui-ci se déroulera en plusieurs phases pour intégrer les retours utilisateurs et ajuster les fonctionnalités aux besoins concrets des opérationnels.