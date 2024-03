TEHTRIS dévoile en exclusivité les dessous et les preuves de l’Affaire RosyStyle, dans son dernier rapport Threat Intelligence

mars 2024 par TEHTRIS

Après l’arrestation de quelques membres de son groupe cybercriminel, cette affaire aurait facilement pu passer inaperçue. Cependant dans ce rapport exclusif, TEHTRIS dévoile les coulisses de cette fraude, centrée sur de faux investissements en ligne, ainsi que les preuves indiquant que le groupe cybercriminel reste actif.

En plus de revisiter certains éléments de l’affaire, TEHTRIS met en lumière des visuels et des outils utilisés par les criminels totalement inédits.

Voici un aperçu des principales conclusions du rapport :

• État de l’affaire RosyStyle : Malgré l’arrestation de certains membres, les fraudeurs ont continué à utiliser des méthodes numériques et de haute technologie pour escroquer de nombreux investisseurs particuliers, les incitant à transférer d’importantes sommes d’argent sur leurs comptes bancaires.

• Les preuves étayées par des visuels inédits de la plateforme RosyStyle utilisée par les criminels : des adresses IP aux sites internet, des captures d’écran des pages de connexion et de l’interface backend de la plateforme, ainsi que les preuves d’accès des criminels aux transactions bancaires des victimes.

• Les preuves de l’activité persistante du groupe : L’analyse démontre que, au-delà du cas initial de RosyStyle, le code source des criminels est utilisé, adapté et proposé sous plusieurs marques différentes.

La cybersécurité est une responsabilité collective

« En tant que "société à mission", notre vision de la cybersécurité va bien au-delà du rôle conventionnel d’un simple fournisseur de solutions en cybersécurité. Nous nous engageons à comprendre, anticiper et atténuer les menaces pour assurer la protection des organisations publiques et privées de toutes tailles, ainsi que des individus, dans l’économie numérique. En offrant non seulement des solutions de cybersécurité, mais aussi des informations vitales pour les armer contre les menaces évolutives, nous aspirons à être une source d’information, en plus d’offrir notre technologie de pointe, contribuant ainsi à un avenir numérique plus sûr pour tous. » explique l’équipe de TEHTRIS.