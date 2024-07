TEHTRIS annonce la nomination d’Anne-Sophie Reboah au poste de VP Global Partnerships & Alliances

Après un début de carrière chez Microsoft, où elle a occupé depuis 2010 plusieurs postes à responsabilité technique et commerciale, et notamment en tant que global Business Manager pour le groupe Renault-Nissan, puis de Chief of Staff de la division Partenaires Microsoft, contribuant à la stratégie et à la gestion des partenariats stratégiques de Microsoft.

Au sein de TEHTRIS, Anne-Sophie pilote l’ensemble de la stratégie channel au niveau mondial, incluant les alliances stratégiques et le réseau de partenaires, ainsi que les équipes Go-to market. Dans cette fonction, elle a pour principale mission de développer le réseau de partenaires et de distribution de TEHTRIS à travers le monde, à la fois sur les marchés historiques en Europe, mais également sur les régions à forte croissance, comme au Moyen-Orient, mais aussi en Asie, avec la récente ouverture d’un bureau à Singapour.

L’ambition de TEHTRIS est de recruter plus de 60 nouveaux partenaires intégrateurs de services et partenaires technologiques d’ici la fin de l’année, pour accompagner les entreprises de toutes tailles à se protéger efficacement contre les risques cyber.

Le nouveau programme de partenaires : TEHTRIS XCelerity

Pour soutenir cette stratégie, TEHTRIS présente un nouveau programme de partenaires, TEHTRIS XCelerity, dont voici les principaux axes :

• Deux niveaux de partenariat : Preferred et Elite

• La possibilité d’une mise à disposition de la TEHTRIS XDR AI PLATFORM, intégrant nativement les fonctions SOAR, TTI et des mécanismes de réponse automatique aux incidents, sans action humaine.

• Trois niveaux de configurations possibles pour la plateforme : mutualisée avec des VM mutualisées, mutualisée avec des VM dédiées ou plateforme dédiée.

• Une stratégie de Go-To-Markt personnalisée en fonction de la région et du profil du partenaire.

• Accès à des ressources centralisées au sein de la TEHTRIS SPHERE avec notamment la TEHTRIS Academy, une plateforme d’e-learning pour assurer le développement des compétences des équipes, avec des certifications.

• Campagnes commerciales au travers d’action de co-marketing

Anne-Sophie Reboah est basée à Paris. Elle est diplômée de HEC Paris, Centrale Supelec et ESIEE Paris.