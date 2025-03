TechRadar by Devoteam 2025 : une édition qui donne du sens à l’IA

mars 2025 par Devoteam

Devoteam présente la quatrième édition de son TechRadar by Devoteam, son guide stratégique annuel des 150 technologies à suivre. Destiné aux CIO et aux décideurs IT, il fournit des analyses et des recommandations concrètes pour maîtriser les évolutions technologiques et en tirer parti efficacement.

Avec plus de la moitié des technologies référencées intégrant l’IA (81), et près de deux tiers de nouvelles technologies référencées par rapport à la précédente édition (91), le TechRadar by Devoteam 2025 met en avant l’essor de l’IA agentique et l’impact croissant des modèles génératifs.

6 tendances technologiques façonnent cette édition 2025 :

⚡L’essor de l’IA agentique : les systèmes autonomes capables d’automatiser des tâches complexes et d’améliorer l’expérience utilisateur se généralisent.

🤖L’évolution des plateformes de données agentiques : elles doivent s’adapter pour intégrer l’IA et les modèles de langage, remettant en question les capacités traditionnelles de la Business Intelligence.

💫Le DevOps transformé par l’IA augmentée : l’intégration de l’IA dans le cycle de développement logiciel révolutionne les pratiques en automatisant, optimisant et accélérant les processus.

🚩L’IA face au défi de la souveraineté et de la conformité : À l’aube de 2025, la souveraineté numérique devient un enjeu crucial alors que les technologies cloud évoluent et que les tensions géopolitiques se renforcent. Entre la quête d’indépendance numérique de l’Europe et les politiques strictes de la Chine, la maîtrise des données et des infrastructures redéfinit les industries. Parallèlement, l’IA, face à des réglementations de plus en plus strictes, doit se conformer à des exigences de transparence et d’éthique. L’IA explicable (XAI) et la traçabilité algorithmique s’imposent comme des piliers pour garantir une gouvernance responsable, alliant performance et confiance.

✳️Convergence Conformité-Cybersécurité pour une confiance numérique : la synergie entre conformité et cybersécurité devient essentielle pour cultiver la confiance numérique à l’ère des menaces croissantes.

♻️Vers une technologie plus durable : l’équilibre entre performance technologique et responsabilité environnementale est un enjeu central de cette édition et la tendance est à l’optimisation des infrastructures pour minimiser l’empreinte carbone et améliorer l’efficacité énergétique.

« Nous sommes à l’aube d’une ère où toutes les innovations majeures seront amplifiées par l’intelligence artificielle. La question n’est plus de savoir si l’IA doit être adoptée, mais comment l’intégrer stratégiquement pour en tirer le meilleur parti tout en maîtrisant les risques associés », explique Gert Jan van Halem, CTO du Groupe Devoteam.

IA : opportunités inédites, défis complexes et tendances clés pour 2025

L’enquête IA de Devoteam révèle que 71 % des organisations ont déjà commencé à explorer l’intelligence artificielle[1]. Cependant, l’évolution rapide de l’IA soulève autant de promesses que de défis pour les entreprises. Elle s’impose comme un levier incontournable de transformation, mais de nombreux décideurs s’interrogent encore sur la meilleure stratégie à adopter.

Face à la rapidité des avancées technologiques, aux incertitudes sur le retour sur investissement, à la complexité d’intégration et aux enjeux éthiques, les CTO et dirigeants doivent répondre à des questions cruciales : comment garantir la pertinence des solutions sur le long terme ? Comment mesurer l’impact de l’IA tout en assurant une gouvernance efficace des données et en prévenant les risques juridiques ? Comment former les talents et accompagner le changement ?

Le TechRadar by Devoteam 2025 apporte des réponses concrètes à ces interrogations, en aidant les entreprises à décrypter les tendances clés et à adopter une stratégie technologique éclairée.

TechRadar 2025 : les chiffres clés par rapport à 2024

👀 145 experts et 10 CTO

💥 91 nouvelles technologies référencées

🚀 17 technologies en forte ascension

➡️ 41 stagnantes

↘️ 1 en déclin

Méthodologie : Le TechRadar by Devoteam est le fruit d’une sélection experte, passionnée, et impartiale réalisée par les Tech Leaders du Groupe. Cette année, 145 experts ont sélectionné les technologies présentées dans cette publication en les classant par domaines stratégiques et degré de maturité.

> Pour devenir des acteurs numériques de premier plan, les entreprises doivent se concentrer sur les domaines stratégiques.

> Les anneaux du TechRadar servent d’échelle de maturité, aidant à décider quelles technologies surveiller, tester ou adopter pleinement. Les technologies émergentes progressent à travers ces anneaux au fil du temps, reflétant leur développement et leur viabilité croissante.

> Dans la section « Mentions Honorables », se trouvent les technologies éprouvées, largement adoptées et devenues incontournables. Elles constituent les piliers sur lesquels les organisations peuvent bâtir les innovations d’aujourd’hui. Ce sont des technologies matures et fiables, considérées par beaucoup comme des évidences.