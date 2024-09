TD SYNNEX renforce son partenariat avec Lookout

septembre 2024 par Marc Jacob

TD SYNNEX France, une société TD SYNNEX renforce l’accord existant de distribution avec Lookout Inc. Dans le cadre de ce nouvel accord, TD SYNNEX distribue sur le marché Français l’offre MSSP de Lookout. Ce partenariat cible le marché des services gérés (MSP), qui continue de croître à mesure que les organisations disposant de ressources limitées en matière de sécurité informatique cherchent à externaliser tout ou partie de la gestion de leur sécurité informatique à un prestataire MSP de confiance. Lookout avec plus de 200 Millions de mobiles protégés dans le monde offre une vue unique de la surface d’expositions représentée par les flottes mobiles. La société a adapté non seulement l’offre commerciale mais aussi la solution EDR mobile pour répondre aux besoins spécifiques des MSP.

Grâce à cet accord de distribution, TD SYNNEX intègre dans son portefeuille de solutions MSP, la solution Lookout qui répond aux besoins des MSP et offre de nombreux avantages opérationnels. Ceux-ci incluent un taux de 95% de résolution des problèmes par l’utilisateur final, des exigences minimales en matière de support, une architecture multi-tenant et de nombreuses API pour une gestion centralisée, sécurisée et évolutive, une cogestion pour étendre la visibilité et le contrôle administratif aux clients MSP, des modèles de tarification flexibles pour s’adapter aux contrats de service existants sans aucun engagement minimum et un reporting centralisé pour une supervision complète de tous les clients.