TD SYNNEX reçoit les prix du Distributeur Mondial et du Distributeur Nord-Américain 2024 par Palo Alto Networks

février 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

TD SYNNEX a reçu le prix Palo Alto Networks 2024 Global Distributor of the Year (Distributeur mondial de l’année 2024) et le prix North American Distributor of the Year (Distributeur nord-américain de l’année 2024).