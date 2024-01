TD SYNNEX passe un accord avec Wasabi Technologies

janvier 2024 par Marc Jacob

TD SYNNEX annonce la signature d’ un accord de distribution avec Wasabi Technologies, société de hot cloud storage, afin d’apporter des solutions de stockage rentables et performantes à de nombreuses entreprises de la région EMEA. L’accord permet aux partenaires d’accéder aux offres de stockage cloud évolutives et sécurisées de Wasabi, ainsi qu’à l’expertise cloud de TD SYNNEX et à ses processus et plates-formes d’agrégation et de gestion des services cloud. L’offre est désormais disponible pour les partenaires de TD SYNNEX au Royaume-Uni, en Irlande, en Allemagne, en Autriche, en France et au Benelux. Elle sera étendue à d’autres pays européens dans les semaines à venir.

Les solutions de Wasabi répondent à une demande croissante du marché pour un stockage cloud prévisible, abordable et offrant une excellente protection contre les ransomwares grâce à la capacité de stocker des copies immuables des données et une redondance complète. En plus de ses propres services, TD SYNNEX fournira à ses partenaires un accès au portail Wasabi et s’appuiera sur les alliances existantes avec les principaux fournisseurs de gestion et de sauvegarde des données afin d’identifier et de générer des opportunités de croissance supplémentaires. Ce partenariat s’ajoute à l’accord existant entre Wasabi et TD SYNNEX aux États-Unis.

Wasabi propose aux entreprises du monde entier un service de stockage cloud simple et abordable. Il permet aux entreprises de stocker et d’accéder à une quantité illimitée de données sans paliers complexes, ni frais de sortie ou d’API. Le stockage cloud de Wasabi, le meilleur de sa catégorie, offre une sécurité et des performances à la pointe de l’industrie, avec des coûts prévisibles qui aident les utilisateurs à faire des économies.