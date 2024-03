TD SYNNEX lance CITADEL

mars 2024 par Marc Jacob

TD SYNNEX France, une société TD SYNNEX, annonce le lancement de CITADEL by TD SYNNEX, une offre de cybersécurité managée à destination des TPE/PME. CITADEL est le fruit de l’accord tripartite signé en mai 2023 entre TD SYNNEX, Microsoft et Advens Cybersecurity, un leader français, indépendant et souverain en matière de Cybersécurité. Advens est également un partenaire cybersécurité de premier plan de Microsoft.

Les PME sont aujourd’hui l’une des cibles privilégiées des cyberattaquants (43% des attaques réussies selon ANSSI en 2022). Or, par manque de moyens financiers, humains et techniques elles sont les organisations les moins préparées et les moins servies par les prestataires de services. « Il faut savoir aussi que une entreprise sur 2, une PME sur 2 qui se fait attaquer, dépose le bilan, donc le risque opérationnel et risque financier est énorme », insiste Cédric Sroussi, Directeur Advanced Services et R&D.

Pour les aider à élever leur niveau de protection informatique, TD SYNNEX lance CITADEL by TD SYNNEX, une offre de sécurité avancée, développée en collaboration avec Advens et Microsoft. Elle assure un service de détection et de réponse (MDR : Managed Detection & Response), disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

Destinée aux organisations et entreprises de 10 à 300 salariés, CITADEL by TD SYNNEX assure la surveillance des infrastructures tout en détectant et en résolvant activement les menaces actuelles et émergentes grâce à une combinaison de technologies de sécurité avancées, d’outils et d’expertises. CITADEL est basée sur un SOC (Security Operation Center) situé en France et utilise les outils Microsoft (XDR, SIEM/SOAR, Microsoft 365 Defender et Sentinel).