TD SYNNEX enrichit StreamOne® avec de nouvelles fonctionnalités e-commerce et sécurité

avril 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Grâce à une couverture complète des hyperscalers, les nouvelles fonctionnalités de la plateforme débloquent des gains d’efficacité et des opportunités pour les partenaires de toutes tailles. L’API de StreamOne® permet un commerce sans interface (headless commerce), rendant possible l’ajout des produits TD SYNNEX aux marketplaces créées par les partenaires, l’extension des commandes ainsi que de la gestion complète des commandes pour les clients.

Les connecteurs PSA (Professional Services Automation) de StreamOne® connectent facilement les données de la plateforme aux logiciels PSA, offrant des fonctionnalités différenciées telles que la réconciliation de facturation. StreamOne® permet à ses utilisateurs d’intégrer les meilleurs outils via son architecture API ouverte, leur permettant de s’adapter et d’automatiser les processus. De plus, StreamOne® offre un reporting synchronisé quotidien sur la consommation d’infrastructure en tant que service (IaaS), permettant aux partenaires de facturer en continu tout au long du mois, au lieu d’attendre la fin du mois. La visibilité offerte par l’IaaS permet des capacités FinOps inédites, notamment des rapports détaillés sur la consommation et des outils avancés d’optimisation des coûts.

Les vitrines en marque blanche constituent une nouvelle fonctionnalité clé qui sera prochainement proposée sur la plateforme. Elles permettent aux partenaires de disposer d’une marketplace préconfigurée pour étendre le commerce et les capacités de StreamOne® à leurs clients, sous leur propre marque, et sans coûts de déploiement ou de maintenance.

StreamOne® est également capable de proposer une syndication de marketplace, simplifiant les processus d’approvisionnement pour les catalogues des hyperscalers, en commençant par Microsoft Azure et les solutions SaaS AppSource. Cette fonctionnalité sera présentée en exclusivité pour la première fois, lors de l’événement Microsoft Ignite, du 18 au 21 novembre.

Disponibilité complète de la solution SecOps prévue pour 2025

TD SYNNEX pilote également une solution d’opérations de sécurité (SecOps) qui offrira aux partenaires une vue plus complète de la posture de sécurité Azure de leurs clients PME. Actuellement disponible en version limitée pour certains partenaires, la fonctionnalité SecOps offrira une vue unifiée pour détecter les menaces potentielles, standardiser le déploiement des politiques de sécurité chez les clients et recommander des produits pour combler les lacunes en matière de sécurité. La disponibilité générale complète de la solution SecOps est prévue pour 2025.

StreamOne® est une plateforme mondiale qui a permis à plus de 30 000 partenaires de conduire leur transformation numérique et dont les nouvelles fonctionnalités sont disponibles instantanément partout dans le monde. Les améliorations continues de la plateforme, incluant des outils alimentés par l’IA et des fonctionnalités de sécurité élargies, sont soutenues par l’engagement de TD SYNNEX à fournir les moyens et les programmes nécessaires pour que les partenaires prospèrent dans un marché en constante évolution.