TD SYNNEX élu Distributeur de l’année par Dell Technologies dans plusieurs régions

juillet 2024 par Marc Jacob

TD SYNNEX s’est distingué pour la qualité exceptionnelle de son offre de solutions et de services dans les régions suivantes :

– Distributeur mondial de l’année, EMEA : TD SYNNEX

– Distributeur de l’année, Amérique du Nord : TD SYNNEX

– Distributeur de l’année, APJ : Tech Data India

– Distributeur de l’année, Services Business APJ : Tech Data

Ces récompensent s’inscrivent dans le cadre du programme mondial des prix Partner of the Year de Dell, qui célèbrent les partenaires Dell qui fournissent aux clients revendeurs les solutions les plus adaptées à leurs besoins. Cette année, Dell a également récompensé l’équipe de TD SYNNEX au Mexique en lui remettant le prix du distributeur ayant connu la plus forte croissance dans le domaine du stockage.