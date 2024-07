TD SYNNEX annonce le renouvellement de son accord de collaboration avec AWS en Europe

juillet 2024 par Marc Jacob

TD SYNNEX va également augmenter les compétences de son équipe dédiée AWS, en renforçant son expertise technique et servicielle au sein de son pôle d’excellence, en complément des ressources dédiées au développement commercial du programme AWS destiné au secteur public. TD SYNNEX élargira ses offres dans plusieurs domaines de compétence clés, notamment l’accélération des PME, la migration et les services managés, les FinOps, l’IA générative et AWS Marketplace, entre autres.

Depuis le lancement du premier SCA, TD SYNNEX a développé une offre AWS de bout en bout, couvrant la mise en œuvre, les services à valeur ajoutée et le secteur public, sans oublier des spécialisations pour les PME. Avec des programmes et services tels que Cloud Practice Builder, les solutions Click to Run et le service d’évaluation AWS Cloud, entre autres, TD SYNNEX identifie les points forts de ses partenaires et les solutions AWS les mieux adaptées pour leur permettre de les utiliser comme levier de croissance.