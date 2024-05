Tata Communications est reconnue dans le Magic Quadrant de Gartner

mai 2024 par Marc Jacob

Tata Communications annonce sa reconnaissance en tant que leader dans le 2024 Gartner® Magic Quadrant™ for Global WAN Services pour la 11e année consécutive. L’évaluation de Gartner s’est basée sur des critères spécifiques qui ont analysé l’intégralité de la vision et la capacité d’exécution globale de l’entreprise.

Au cours de cette année, pour permettre aux entreprises mondiales de devenir plus résilientes et prêtes pour l’avenir, Tata Communications a donné à ces dernières les moyens d’offrir des expériences client remarquables - grâce à l’amélioration de la performance, de la flexibilité et de la disponibilité du réseau. Le Groupe a également introduit de nouvelles solutions innovantes telles que IZO™ Multi Cloud Connect et une option de bande passante " zéro base " pour les liaisons WAN. En outre, Tata Communications a fourni aux entreprises les moyens les plus rapides et les plus flexibles de moderniser leur réseau avec Cloud-Connect, une bande passante à la demande offrant rapidité, commodité et rentabilité selon un modèle de paiement à la demande. Enfin, Tata Communications a encore renforcé ses services internet avec une sécurité proactive au niveau des entreprises et des succursales.

Selon le rapport, les Leaders ont de bonnes performances et maintiennent une organisation stable, avec une vision claire de l’orientation du marché. Ils proposent des portefeuilles complets de services de réseau de qualité dans les zones géographiques les plus vastes et répondent aux besoins en réseau d’un large éventail d’entreprises en termes de taille, de répartition géographique et de secteur vertical. Les Leaders façonnent l’orientation du marché en étendant leur couverture, en développant de nouvelles capacités et de nouveaux modèles commerciaux, et en les déployant à grande échelle. Selon Gartner, les Leaders exécutent correctement leur vision actuelle et sont bien positionnés pour l’avenir.

Ce rapport a été publié sous le nom de Magic Quadrant for Network Services, Global de 2015 à 2023 et sous le nom de Magic Quadrant for Global Network Service Providers de 2012 à 2014.

