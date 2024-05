Tata Communications CloudLyte est lancé

mai 2024 par Marc Jacob

Alors que les entreprises deviennent hyperconnectées et que les technologies émergentes comme la 5G et l’IoT gagnent toujours plus de terrain, la demande de traitement des données en temps réel, d’applications à faible latence et de prise de décision intelligente est vitale. Tata Communications CloudLyte est à la pointe de l’edge computing et répond habilement aux besoins des entreprises mondiales grâce à son architecture multi-accès, cloud et agnostique en matière d’infrastructure.

Grâce à son approche unique de "solution clé en main", Tata Communications Cloudlyte fournit aux entreprises la plateforme, l’infrastructure, le réseau, les services gérés et le cas d’utilisation - sous la forme d’une offre unifiée complète. La "solution clé en main" permet aux entreprises un déploiement rapide (en quelques minutes) et une mise à l’échelle sans effort en fonction des besoins, ce qui permet d’assurer la pérennité des investissements.

Avec l’inférence en temps réel et la mise à l’échelle automatique, la plateforme étend de manière fluide les capacités du cloud dans le fonctionnement Edge, en apportant l’agilité et la flexibilité du cloud. Tata Communications Cloudlyte gère également les ressources edge de manière centralisée pour une expérience transparente et dispose d’une sécurité intégrée avec des fonctionnalités telles que l’architecture de cybersécurité "Zero Trust" et des défenses en strates - simplifiant ainsi les opérations de l’entreprise, maximisant l’efficacité et stimulant la croissance de l’activité.

Kerem Arsal, Analyste principal senior, Omdia, déclare : "Tata Communications CloudLyte comble une lacune importante sur le marché edge avec son approche de l’informatique agnostique à l’infrastructure et au cloud, et sa capacité à prendre en charge un large éventail de réseaux d’accès pour la connectivité, tels que SD-WAN, Private 5G et Wi-Fi. S’affranchissant des silos IT et OT, elle unifie efficacement la gestion, le provisionnement et l’orchestration des ressources et des applications dans les environnements multicloud. Cependant, elle est également modulable pour offrir aux clients la flexibilité de créer leurs propres solutions en fonction de leurs paramètres existants et des résultats souhaités. En tant que plateforme élégante et holistique qui fusionne la connectivité et l’informatique, Tata Communications CloudLyte réduit considérablement la complexité des déploiements en périphérie pour de nombreuses utilisations innovantes".