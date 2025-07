TANSA dévoile le Tourniquet d’accès LTF‑713

juillet 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Pensé pour s’intégrer facilement dans tous les environnements, le nouveau tourniquet LTF‑713 se révèle être une solution de contrôle accès simple et efficace qui se distingue notamment par :

• Un format ultra-compact, idéal pour les espaces restreints.

• Un design sobre et professionnel, en parfaite harmonie avec tout type d’entrée.

• Une structure en inox AISI 304, garantissant une résistance optimale à l’usure, à la corrosion et aux chocs.

• Un excellent rapport qualité/prix, rendant le contrôle d’accès hautement sécurisé accessible au plus grand nombre.

Robuste, pratique, durable et issu de l’expertise mécanique de TANSA depuis plus de 30 ans, ce nouveau modèle de tourniquet offre une grande longévité. De plus, Il a l’avantage de pouvoir être équipé de lecteurs RFID, et est compatible avec tous les systèmes de contrôle d’accès.

Solution de contrôle et de sécurisation des accès performante pouvant être installée en intérieur comme en extérieur, le nouveau tourniquet LTF‑713 bénéficie de caractéristiques techniques particulièrement avantageuses :

> Tourniquet compact pleine hauteur, bidirectionnel.

> Construction monobloc pour une installation rapide (livré monté prêt à poser par fixation directe au sol).

> Equipé d’indicateurs LEDS de passage dans les deux sens (indication du sens de passage autorisé).

> Doté d’un mode d’urgence permettant de libérer le passage en cas d’alarme incendie ou de coupure de courant.

> Permet le passage de 30 personnes /minute.

Véritable réponse concrète à une demande en forte croissance, le nouveau tourniquet LTF‑713 se révèle être un choix malin pour un contrôle d’accès sécurisé, esthétique et économique dans de nombreux domaines d’activités comme la logistique, l’industrie, le tertiaire, les collectivités, le BTP et bien d’autres secteurs encore.

Enfin, fort d’une expertise locale avec une portée internationale, TANSA France s’engage à accompagner ses clients de la conception à l’installation, partout en France et à l’export. Grâce à son réseau d’installateurs certifiés et à un service client réactif, la société garantit un accompagnement fiable, personnalisé et durable.